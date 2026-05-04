V pondělí (dnes) podle meteorologů bude v Čechách oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer se vyskytnou výjimečně přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno, beze srážek. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 22 až 27 °C, v 1000 m na horách kolem 18 °C. Slabý proměnlivý vítr, na Moravě a ve Slezsku mírný jižní vítr 3 až 7 m/s.
V úterý bude převládat velká oblačnost, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně četné přeháňky nebo občasný déšť, s malou pravděpodobností i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku i polojasno a večer výjimečně přeháňky.
Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 15 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty mezi 23 až 28 °C. Meteorologové očekávají slabý proměnlivý, na východě Moravy a Slezska čerstvý vítr z jižních směrů 4 až 9 m/s, přechodně s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h) bude později večer slábnout.
Ve středu meteorologové předpovídají velkou oblačnost, na většině území přeháňky nebo občasný déšť, místy se objeví bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i polojasno.
Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 14 až 9 °C. Nejvyšší denní teploty mezi 16 až 21 °C, na Moravě a ve Slezsku mezi 21 až 25 °C. Slabý proměnlivý vítr se změní na mírný severní až severovýchodní vítr 2 až 6 m/s. V bouřkách přechodně zesílí.
Ve čtvrtek bude velká oblačnost, na většině území přeháňky nebo občasný déšť, zejména ve východní polovině území ojediněle i bouřky. Večer od západu ubývání srážek. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 11 až 6 °C, na Moravě a ve Slezsku mezi 14 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty budou mezi 10 až 15 °C, na Moravě a ve Slezsku mezi 15 až 20 °C. Mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 m/s večer zeslábne.
V pátek meteorologové očekávají oblačno až polojasno, na severu a severovýchodě zpočátku bude velká oblačnost a občas déšť nebo přeháňky. Během dne se očekává ustávání srážek a protrhávání oblačnosti.
Nejnižší noční teploty budou mezi 10 až 5 °C, při zmenšené oblačnosti zejména na jihozápadě Čech kolem 3 °C a místy přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty mezi 15 až 19 °C, na jižní Moravě až 21 °C. Slabý západní, během dne mírný vítr 2 až 5 m/s bude večer slábnout.
Vyhlídka počasí od soboty do pondělí:
Oblačno až polojasno, ojediněle, postupně místy přeháňky, ojediněle i bouřky. Nejnižší noční teploty mezi 9 až 4 °C, postupně 7 až 12 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 °C, v neděli místy až 26 °C.