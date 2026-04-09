Teploty na jihu Čech ve čtvrtek klesly na některých místech pod -10 °C. Nejchladněji bylo poblíž šumavské Kvildy, kde naměřili -11,4 °C.
V někdejší obci Pohoří na Šumavě na Českokrumlovsku, která je v Novohradských horách, bylo minus 10,6 stupně Celsia. Petr Frühbauer z českobudějovické pobočky ČHMÚ uvedl, že mrzlo téměř v celém kraji.
„I v nadmořských výškách do 600 metrů se teploty držely v rozmezí od minus jednoho do minus čtyř stupňů Celsia,“ řekl. Jediná meteorologická stanice na jihu Čech, kde dnes ráno nemrzlo, byl Nadějkov na Táborsku, kde bylo 0,1 stupně Celsia.
Teploty pod nulou mohou na některých místech ohrozit úrodu ovocnářů, jelikož stromy už při vyšších teplotách z posledních dnů začaly kvést.
Ve čtvrtek bude jasno až polojasno, na severovýchodě a východě Moravy a ve Slezsku a na západě Čech přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty budou 10 až 14 °C, na severu a severovýchodě území kolem 7 °C, v 1 000 m na horách pak kolem 2 °C a na západě a jihozápadě kolem 7 °C. Ráno povane většinou slabý, během dne kromě západních Čech mírný vítr ze severních směrů 2 až 6 m/s. Večer bude vítr slábnout a měnit se na severovýchodní až východní.
V noci na pátek očekávají meteorologové jasno, během noci v Čechách od západu bude oblačno až zataženo. Na západě Moravy bude k ránu oblačnosti částečně přibývat. Na západě Čech očekávají k ránu ojediněle také déšť. Nejnižší teploty budou -1 až -6 °C, v západní polovině Čech kolem 3 až -1 °C. Povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 m/s.
V pátek přes den bude zataženo až oblačno, na většině území Moravy a ve Slezsku ráno bude jasno až polojasno. V Čechách od západu se místy objeví déšť nebo déšť se sněhem, zpočátku nad 500 m, během dne nad 1 000 m přijdou i srážky sněhové. Na Moravě se srážky objeví jen ojediněle a až později odpoledne. Odpoledne od západu v Čechách a během večera i na Moravě deště ustanou a částečně se rozjasní. Nejvyšší teploty budou 7 až 11 °C. Povane slabý vítr jižních směrů do 4 m/s, který se bude měnit na mírný západní až severozápadní 2 až 5 m/s.
Na sobotu předpovídají meteorologové polojasno až oblačno, zpočátku se ojediněle objeví mlhy nebo nízká oblačnost. Během dne bude postupně místy až jasno. Nejnižší noční teploty budou 3 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají na 12 až 16 °C, na severovýchodě pak kolem 10 °C. Bude vát slabý proměnlivý nebo východní vítr do 4 m/s.
V neděli očekávají meteorologové zpočátku jasno až polojasno, během dne od západu bude oblačno až zataženo a v Čechách se ojediněle objeví i přeháňky. Nejnižší noční teploty budou 4 až 0 °C, na severovýchodě a východě území klesnou na -2 °C. Nejvyšší denní teploty budou 13 až 17 °C, na západě Čech místy pak kolem 11 °C. Povane slabý, během dne mírný východní až jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s.
V pondělí bude na nebi oblačno až zataženo, místy i polojasno. Místy se objeví přeháňky, hlavně v Čechách. Nejnižší noční teploty budou 8 až 4 °C, při slabším větru pak kolem 2 °C. Nejvyšší denní teploty budou 14 až 18 °C. Povane mírný jihovýchodní vítr 3 až 7 m/s.
Ve vyhlídce počasí od úterý do čtvrtka předpokládají meteorologové oblačno až zataženo, místy se objeví přeháňky nebo déšť. Postupně však bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejnižší noční teploty budou 9 až 4 °C a nejvyšší denní teploty pak 15 až 20 °C.