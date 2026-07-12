„Kromě severovýchodu budou odpolední teploty vystupovat nad letních 25°C na většině míst,“ popsali odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na síti X.
Lidé by se podle nich měli připravit na zvýšenou oblačnost, přeháňky a bouřky v úterý a ve středu. Srážky se budou vyskytovat zejména odpoledne.
„Ve zbylých dnech jich bude méně. Jak silné budou bouřky, upřesníme na začátku týdne během pondělí nebo úterý a případně před nimi budeme varovat,“ uvedli dále.
Přesto se podle nich nedá očekávat, že by se situace se suchem zlepšila, déšť na to bude příliš lokální. Vítr bude celý týden foukat pouze slabě, jeho zesílení přijde pouze při přeháňkách a bouřkách.