Slunce vystřídají přeháňky. O víkendu do Česka dorazí první mrazíky

První podzimní dny přinesou do Česka poměrně proměnlivé počasí. Po pondělním slunečném dni se do země vrátí oblačnost a dešťové přeháňky, které se očekávají hlavně v úterý a ve čtvrtek. O víkendu se obloha vyčasí, teploty však výrazně klesnou, nelze vyloučit ani první přízemní mrazíky. Vyplývá to z pravidelné předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).