Rozdíl až deset stupňů. Podívejte se, kde dnes stačí tričko a kde je nutná bunda

Autor:
  9:50aktualizováno  9:50
Česko má před sebou další teplý a slunečný víkend. Podle meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se teploty mohou vyšplhat až na 27 stupňů. Na západě Čech očekávají přeháňky.
Fotogalerie3

Ilustrační foto. | foto:  Petr Topič, MAFRA

V pátek je podle předpovědi na většině území Česka oblačno, na jihu Čech i Moravy je na spoustě míst jasno. „Aktuální ranní teploty jsou na Moravě a ve Slezsku kolem 10 °C, v Čechách je 9 až 5 °C a na jihu Čech 5 až 2 °C. Dnes bude oblačno až polojasno, na jihu zpočátku až jasno,“ uvedl ČHMÚ.

Přeháňky se podle ústavu vyskytnou jen výjimečně, četnější budou pouze na horách na severu. V pátek večer by se mělo začít vyjasňovat a postupně také oteplovat. Nejvyšší teploty budou v pátek podle meteorologů 15 až 19 °C, ale na severu Čech kolem 12 °C, naopak na jihu Moravy budou teploty kolem 21 °C.

Denní maxima pátek 8. května 2026

„V sobotu bychom se měli dočkat již teplot 17 až 21 °C, na jihu Moravy až 24 °C. Nedělní maxima budou 20 až 24 °C, na jihu Moravy až 27 °C,“ upozorňují meteorolové.

Dodávají, žeděle bude většinou slunečná a s malou pravděpodobností se později večer zejména na jihozápadě a západě Čech může objevit přeháňka.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.