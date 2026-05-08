Rozdíl až deset stupňů. Podívejte se, kde dnes stačí tričko a kde je nutná bunda

V pátek je podle předpovědi na většině území Česka oblačno, na jihu Čech i Moravy je na spoustě míst jasno. „Aktuální ranní teploty jsou na Moravě a ve Slezsku kolem 10 °C, v Čechách je 9 až 5 °C a na jihu Čech 5 až 2 °C. Dnes bude oblačno až polojasno, na jihu zpočátku až jasno,“ uvedl ČHMÚ.
Přeháňky se podle ústavu vyskytnou jen výjimečně, četnější budou pouze na horách na severu. V pátek večer by se mělo začít vyjasňovat a postupně také oteplovat. Nejvyšší teploty budou v pátek podle meteorologů 15 až 19 °C, ale na severu Čech kolem 12 °C, naopak na jihu Moravy budou teploty kolem 21 °C.
„V sobotu bychom se měli dočkat již teplot 17 až 21 °C, na jihu Moravy až 24 °C. Nedělní maxima budou 20 až 24 °C, na jihu Moravy až 27 °C,“ upozorňují meteorolové.
Dodávají, žeděle bude většinou slunečná a s malou pravděpodobností se později večer zejména na jihozápadě a západě Čech může objevit přeháňka.