Výstraha, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), varuje před silným větrem zejména ve Středočeském a Jihočeském kraji, na Ústecku a na Vysočině. Ve vyšších polohách se budou tvořit i sněhové jazyky, na horách potom závěje. Některé vozovky mohou být nesjízdné. Řidiči by měli dbát zvýšené opatrnosti.
Výstraha před silným větrem je platná od pátečního poledne do pátečních 22 hodin. Meteorologové očekávají čerstvý jihozápadní vítr místy s nárazy 15 až 20 m/s. Dále do sobotních 22 hodin platí výstraha před sněhovými jazyky.

Výstraha před větrem platí pro Středočeský, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský, Ústecký, Moravskoslezský a Olomoucký kraj a pro Vysočinu. Před tvorbou sněhových jazyků meteorologové varují Zlínský a Moravskoslezský kraj. Objeví se také na Příbramsku, Karlovarsku a Plzeňsku, v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, na Liberecku, Ústecku, na Vysočině a v Olomouckém a Moravskoslezském kraji.

Vlivem silného větru může dojít k poškození stromů, lesních porostů i menším škodám na budovách. Lidé by měli zajistit okna dveře, zabezpečit skleníky a upevnit uvolněné předměty, aby předešli možnému úrazu. Počasí může zkomplikovat dopravu, řidiči by měli být na silnicích opatrní. Meteorologové také doporučují omezit horské túry a vyvarovat se zejména hřebenových partií.

Ve vyšších polohách v Česku se budou tvořit sněhové jazyky, některé vozovky mohou být nesjízdné. Meteorologové radí při jízdě sledovat dopravní zpravodajství a na horách dodržovat pokyny Horské služby.

