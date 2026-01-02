Výstraha před silným větrem je platná od pátečního poledne do pátečních 22 hodin. Meteorologové očekávají čerstvý jihozápadní vítr místy s nárazy 15 až 20 m/s. Dále do sobotních 22 hodin platí výstraha před sněhovými jazyky.
Výstraha před větrem platí pro Středočeský, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský, Ústecký, Moravskoslezský a Olomoucký kraj a pro Vysočinu. Před tvorbou sněhových jazyků meteorologové varují Zlínský a Moravskoslezský kraj. Objeví se také na Příbramsku, Karlovarsku a Plzeňsku, v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, na Liberecku, Ústecku, na Vysočině a v Olomouckém a Moravskoslezském kraji.
Vlivem silného větru může dojít k poškození stromů, lesních porostů i menším škodám na budovách. Lidé by měli zajistit okna dveře, zabezpečit skleníky a upevnit uvolněné předměty, aby předešli možnému úrazu. Počasí může zkomplikovat dopravu, řidiči by měli být na silnicích opatrní. Meteorologové také doporučují omezit horské túry a vyvarovat se zejména hřebenových partií.
Ve vyšších polohách v Česku se budou tvořit sněhové jazyky, některé vozovky mohou být nesjízdné. Meteorologové radí při jízdě sledovat dopravní zpravodajství a na horách dodržovat pokyny Horské služby.