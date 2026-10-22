Ve čtvrtek bude zataženo, ve východní polovině území s deštěm, i vydatnějším, v polohách nad 1200 m i srážky smíšené nebo sněhové. Během dne bude od západu oblačno až polojasno a srážky budou ustávat, na severovýchodě ustanou až večer. Nejvyšší teploty mezi 8 až 13 °C, v 1000 m na horách kolem 3 °C. Bude vát mírný západní až severozápadní vítr s ryhlostí 3 až 7 m/s místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h), který začne slábnout odpoledne.
V pátek v noci a ráno předpověď hlásí skoro jasno až polojasno, ojediněle se budou vyskytovat mlhy. Během dne od západu postupně oblačno až zataženo. Odpoledne a večer se v Čechách ojediněle objeví přeháňky. Nejnižší teploty mezi 5 až 1 °C, při uklidnění větru až -1 °C. Nejvyšší teploty v rozmezí 11 až 15 °C, v 1000 m na horách kolem 7 °C. Slabý, během dne mírný jižní až jihovýchodní vítr s prudkostí 2 až 5 m/s. Na Moravě a na Vysočině místy až čerstvý vítr 4 až 8 m/s.
V sobotu bude oblačno až zataženo, v Čechách odpoledne místy i polojasno. Ojediněle se vyskytnou přeháňky nebo občasný déšť. V polohách nad 1000 mohou obyvatelé očekávat sněžení. Nejnižší noční teploty kolem 7 až 3 °C, teploty během dne 8 až 13 °C. Vítr bude slabý, místy mírný z jihozápadu až západu s rychlostí 2 až 6 m/s, v západních Čechách místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h). Večer bude vítr slábnout.
V neděli bude zpočátku polojasno až oblačno, v noci, ráno a dopoledne se ojediněle vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost. Během dne se od západu zatáhne a na celém území se vyskytne déšť. Postupně v Čechách v polohách nad 1100 m i sněžení. Nejnižší noční teploty 4 až 0 °C, při uklidnění větru až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 13 °C, na východě Moravy a ve Slezsku až 15 °C. Ráno většinou slabý, během dne místy mírný vítr z jižních směrů 3 až 7 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h). Večer se vítr změní na západní a bude slábnout.
V pondělí bude oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky. Zpočátku na východě až zataženo s doznívajícím deštěm. V polohách nad 1000 m se proženou i sněhové srážky. Nejnižší noční teploty mezi 7 až 3 °C, nejvyšší denní teploty 9 až 13 °C. Slabý, místy mírný vítr ze západních směrů 2 až 6 m/s, bude večer slábnout.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka:
Meteorologové předpokládají jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytne přeháňka. Ráno a dopoledne se místy vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 4 až 0 °C, při uklidnění větru až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 10 až 15 °C.