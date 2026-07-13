Celé Česko zasáhnou velmi silné bouřky s kroupami

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  11:54aktualizováno  11:54
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Na noční obloze nad Pforzheimem v Bádensku-Virtembersku se během letní bouřky klikatil blesk. (19. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Česko v úterý zasáhnou velmi silné bouřky s kroupami. Napršet může kolem 50 milimetrů, nárazy větru dosáhnou rychlosti kolem 90 km/h. Meteorologové varují také před intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a vznikem přívalových povodní. Výstraha platí pro všechny kraje.

„Očekávají se výraznější škody větrem, lámání a vyvracení stromů, poškození budov, majetku a energetické infrastruktury, výpadky v dodávkách elektřiny. Docházet bude také ke komplikacím v dopravě v důsledku poryvů větru a pádu větví a stromů na dopravní cesty,“ uvádí Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Meteorologové radí dbát na bezpečnost zejména kvůli nebezpečí zásahu bleskem, úrazu kroupami a padajícími či poletujícími předměty. Přívalový déšť může rychle rozvodnit malé toky a suchá koryta, zatopit níže položená místa nebo podemlít komunikace.

Úterý bude zároveň velmi teplé. Na jižní a jihovýchodní Moravě a v nížinách středních a východních Čech se odpoledne očekává silná zátěž teplem. Kvůli pokračujícímu suchému a teplému počasí navíc na části Moravy a přilehlých oblastí přetrvává riziko vzniku a šíření požárů.

Ve středu odpoledne a večer pak nejsou na Moravě a ve Slezsku vyloučeny další silné bouřky. ČHMÚ bude výstrahu v případě potřeby upřesňovat.

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