Města jsou kvůli velké vodě v pozoru. Vypouštějí se přehrady, padla i bobří hráz

Vzpomínka na povodně z roku 1997 dodnes bolí Obyvatelka Třebovice Věra Řehořová vzpomíná na povodně v roce 1997. (12. září 2024) První stupeň povodňové aktivity v Pardubickém kraji začal v 9 hodin platit nejprve v Třebovici na Orlickoústecku. Voda stoupla kvůli preventivnímu vypouštění Hvězdy, největšího rybníka na Svitavsku. Vyplývá to z informací, které Povodí Labe zveřejňuje na webu. S obavami vzedmutou hladinu řeky Třebovky pod rybníkem sleduje Věra Řehořová z Třebovice. Obec v roce 1997 postihly katastrofální povodně, které zaplavily desítky domů a musely být evakuovány stovky lidí od Opatova až po Ústí nad Orlicí. „Bojím se, ale hodně peněz se v posledních letech investovalo do protipovodňových opatření, tak věřím, že to dobře spočítali. Hned ráno jsem se šla podívat, kolik teče vody. Bylo mi jasné, že vypouští Hvězdu, což je pro celou obec dobrá zpráva,“ říká Věra Řehořová, kterou z povodní v roce 1997 dodnes jímá hrůza. Hrozilo, že se hráz rybníka, který na 90 hektarech zadržuje 1,6 milionu kubíků vody, protrhne. „Nikdo nevěděl, co se bude dít. Byla jsme v práci a volala jsem na obecní úřad, zda je vše v pořádku, a na obecním úřadě mně ani nechtěli říct, že je dům pod vodou,“ ukazuje na fotografii po parapet okna zatopený dům, ve kterém se v roce 1947 narodila. „Tehdy jsme měli na zahradě včelí úly. Když hladina opadla, našly se až na druhém konci vesnice. Všechno jsme museli z domu vyhodit, vše bylo zničené. Byla to hrozná úzkost. Pořád jsme uklízeli. A nejhorší byli lidé, kteří se přijížděli na tu katastrofu jen dívat,“ ohlíží se do minulosti žena, jejž rodina dávala dům do pořádku několik let. Dům v sousedství řeky byl naštěstí pojištěný. „Moji rodiče vždycky říkali, že dům musí být pojištěný, i kdybychom neměli na nic jiného a měli jíst suchý chleba. Nakonec se nám to vyplatilo. Tehdy mi pojišťovák říkal, že jsme byli v obci jediní,“ dodává Věra Řehořová. Katastrofální povodeň byla podnětem k rozsáhlé výstavbě protipovodňových opatření i úpravě hráze.