Česko čeká větrný a deštivý týden, na horách napadne až 20 centimetrů sněhu

Dnes (v pondělí) bude zataženo až oblačno, od západu déšť nebo přeháňky, nad 800 m, přechodně nad 1100 m srážky smíšené nebo sněhové. Na horách i trvalejší srážky. Nejvyšší teploty budou 5 až 10°C, v 1000 m na horách kolem 0 °C. Čerstvý jihozápadní, večer až západní vítr 4 až 9 m/s s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).
V noci na úterý zůstane oblačno až zataženo, ojediněle i polojasno. Místy déšť nebo přeháňky, v polohách nad 800 m srážky smíšené nebo sněhové. Nejnižší teploty 7 až 3 °C. Mírný, v Čechách přechodně čerstvý západní až jihozápadní vítr 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).
V úterý přes den bude zataženo až oblačno, zpočátku ojediněle i polojasno. Místy, postupně od západu na většině území občas déšť nebo přeháňky, zpočátku v polohách nad 800 m srážky smíšené nebo sněhové. Nejvyšší teploty 7 až 11 °C, na jihu Moravy až 13 °C. Čerstvý západní až jihozápadní vítr 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h), k večeru částečně zeslábne.
Ve středu meteorolog Marjan Sandev očekává oblačno až polojasno, zejména na horách zpočátku až zataženo a místy déšť nebo přeháňky. Večer od západu další přibývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 8 až 4 °C. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 °C. Mírný jihozápadní vítr 2 až 6 m/s bude večer slábnout a měnit se na jižní až jihovýchodní.
Ve čtvrtek meteorologové předpokládají oblačno až zataženo, ojediněle déšť nebo přeháňky. Místy bude přechodně až polojasno. Ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 6 až 2 °C. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 °C. Mírný jižní až jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s, v západní části území slabý vítr jižních směrů do 4 m/s.
V pátek bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Ojediněle déšť nebo mrholení, ráno zase mlhy. Nejnižší noční teploty budou 9 až 4 °C. Nejvyšší denní teploty 12 až 17 °C. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 m/s.
Vyhlídka počasí od soboty do pondělí
Oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Ojediněle déšť nebo mrholení. Ráno a dopoledne místy mlhy. Nejnižší noční teploty 11 až 6 °C. Nejvyšší denní teploty 12 až 17 °C.