Dnes, ve čtvrtek, meteorologové očekávají polojasno až oblačno. Ráno se místy objeví mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Nejvyšší teploty dosáhnou 12 až 17 °C, na horách kolem 9 °C a na Šumavě až 13 °C. Bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.
V noci na pátek bude polojasno až skoro jasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku až oblačno. V Čechách se místy, na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle, vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší teploty klesnou na 6 až 1 °C a místy se objeví přízemní mrazíky. Povane slabý proměnlivý vítr do 3 m/s, místy bude bezvětří.
V pátek meteorologové očekávají polojasno až skoro jasno. Zpočátku se zejména v Čechách objeví mlhy nebo nízká oblačnost, které se během dne rozpustí. K večeru začne od severozápadu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty dosáhnou 14 až 19 °C, při déletrvající mlze nebo nízké oblačnosti, zejména na severozápadě, kolem 13 °C. Na horách bude kolem 12 °C, na Šumavě až 15 °C. Povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 3 m/s.
V sobotu bude oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku polojasno až skoro jasno. V noci a ráno se ojediněle objeví mlhy. Zejména v Čechách se během dne od západu místy přidá déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty klesnou na 8 až 3 °C, na východě území místy až na 1 °C, kde se mohou objevit také přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 12 až 17 °C. Povane slabý proměnlivý vítr, během dne místy mírný severozápadní až severní o rychlosti 2 až 6 m/s.
V neděli bude zpočátku zataženo až oblačno a zejména v Čechách místy zaprší. Postupně budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejnižší noční teploty klesnou na 10 až 5 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 9 až 14 °C, na jihu Moravy až 16 °C. Zpočátku bude vát místy slabý, postupně mírný severovýchodní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s.
V pondělí bude většinou polojasno. Zejména v noci a ráno se ojediněle objeví mlhy nebo nízká oblačnost. Na severovýchodě se výjimečně vyskytne slabý déšť nebo mrholení. Nejnižší noční teploty klesnou na 7 až 2 °C, ojediněle až k 0 °C, a mohou se objevit přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 12 až 17 °C, při déletrvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem 10 °C. Zpočátku bude vát místy slabý, jinak mírný severovýchodní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka: Meteorologové očekávají většinou polojasno. V noci se místy budou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, které se během dne většinou rozpustí. Ojediněle se vyskytne mrholení. Nejnižší noční teploty klesnou na 8 až 3 °C, při slabším větru až k 0 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 12 až 17 °C, při déletrvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem 10 °C.