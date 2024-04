V Česku bude koncem týdne horko jako v létě. Teploty vystoupají až k 27 stupňům

Ve čtvrtek čekáme velkou oblačnost s deštěm především později odpoledne. Nejprve se přeháňky objeví v Čechách, večer se přesunou na Moravu a do Slezska. Nejvyšší teploty budou kolem 15 °C, na Jihu Moravy může být až k 19 °C.

Bude oblačno až polojasno, ojediněle budou přeháňky. Odpoledne od západu zataženo a na většině území se objeví déšť nebo přeháňky. Večer v Čechách od západu začne ubývat oblačnosti i srážek. Nejvyšší teploty vyšplhají na 13 až 17 °C, na jihu Moravy až 19 °C, v 1000 m na horách kolem 9 °C. Vát bude mírný jihozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

Od pátku až do konce týdne bude pršet jen výjimečně, na obloze bude oblačno, postupně většinou polojasno. Na naše území začne proudit velmi teplý vzduch, tak teploty výrazně porostou. V pátek budou maxima do 20 °C, v sobotu již do 25 °C a v neděli, která bude nejteplejším dnem týdne, vystoupí teploty na 23 až 27 °C.

V noci na pátek bude převážně oblačno, ojediněle se slabým deštěm nebo přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku srážky místy. Nejnižší teploty budou 9 až 5 °C. Bude vát mírný západní až jihozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, k ránu místy zeslábne.

V pátek přes den bude převážně oblačno, ojediněle bude slabě pršet. Nejvyšší teploty budou 16 až 20 °C. Bude mírný západní až jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu bude k večeru místy slábnout a měnit se na jižní.

V sobotu bude polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě až zataženo a ojediněle s deštěm nebo přeháňkami. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 13 až 9 °C, v údolích ojediněle až 6 °C. Nejvyšší denní teploty vyšplhají k 21 až 25 °C. Bude probíhat slabý, přes den místy mírný vítr jižních směrů 2 až 6 metrů za sekundu.

V neděli čekáme převážně polojasno, ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty budou 12 až 8 °C, v údolích ojediněle až 5 °C. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 °C. Bude vát slabý, přes den místy mírný vítr jižních směrů 2 až 6 metrů za sekundu.

V pondělí bude polojasno až oblačno. Nejnižší noční teploty budou 14 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty pak 22 až 26 °C. Čekás se slabý proměnlivý, během dne místy mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka: Polojasno až oblačno, od západu přechodně až zataženo a místy přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty budou 15 až 10 °C, postupně 8 až 3 °C. Nejvyšší denní teploty budou v úterý 22 až 27 °C, v dalších dnech 14 až 19 °C.