PŘEHLEDNĚ: Koupat se, nebo už ne? Sinice zavírají pláže, tropický týden vše zhorší

Očekávaný nejteplejší týden letošního roku se uvedl tropickými hodnotami přes 30 stupňů Celsia, které by měly vydržet minimálně do pátku. Podepisuje se to i na kvalitě vody v rybnících a nádržích. Už před příchodem vlny veder přitom hygienici zakázali koupání na 12 místech.