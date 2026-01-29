„Předpokládáme, že sněžit bude celé dopoledne. Jsme tedy připraveni operativně nasadit veškerou techniku. Ošetřené silniční úseky jsou sjízdné se zvýšenou opatrností,“ sdělil ČTK mluvčí Josef Holek z krajské správy a údržby silnic. Na Kladensku je aktuálně nasazeno 38 sypačů, na Benešovsku 46 sypačů, na Kutnohorsku 30.
Situace se komplikuje i na severovýchodě Česka. „Pokud jedete z Bruntálu na Nové Heřminovy a potom chcete na Vrbno pod Pradědem, tak si to rozmyslete, cesta je jeden velký led, klouže to, jsou tam zablokovaný kamiony, takže zkuste se tomu vyhnout, a nebo jeďte později,“ sdělil rádiu Impuls jeden z řidičů. Další se k varování přidal.
Dopravu na Plzeňsku zkomplikovaly nehody. „Problémy se objevily v 5:30 na okrese Plzeň-sever na silnici druhé třídy v úseku Podbořánky - Žihle, kde sjel nákladní automobil do příkopu a silnice musela být uzavřena. Dosud je neprůjezdná. Stojící nákladní automobily a autobusy jsou hlášeny v mnoha úsecích, situace se postupně řeší podsypáním soli nebo inertním posypem pod kola stojících vozů. Vzhledem k houstnoucí dopravě se zhoršuje dopravní situace. Vybízíme řidiče k větší opatrnosti při řízení,“ uvedla mluvčí krajské správy a údržby silnic Helena Frintová.
Další nehody se staly na Tachovsku, u Chocenic a u Nepomuku na jižním Plzeňsku.
Podobná rizika jsou hlášena z většiny regionů. Před námrazou varují silničáři v Libereckém, Jihočeském, Jihomoravském kraji a kraji Vysočina. Rovněž varují před novým sněhem napadaným a uježděným na silnicích v Královéhradeckém, Ústeckém a Pardubickém kraji.