Dopravu od rána komplikuje ledovka a sníh. Ve středních Čechách stojí MHD

Sněhové přeháňky a teploty kolem nuly komplikují dopravu po Česku. Ve Středočeském kraji některé spoje MHD nevyjely, jiné nabírají zpoždění. Ze Slezska, konkrétně okolí Bruntálska, hlásí řidiči zledovatělé silnice. Spoustu nehod hlásí Plzeňský kraj. Situace je podobná na většině území, meteorologové i silničáři apelují na opatrnost.

„Předpokládáme, že sněžit bude celé dopoledne. Jsme tedy připraveni operativně nasadit veškerou techniku. Ošetřené silniční úseky jsou sjízdné se zvýšenou opatrností,“ sdělil ČTK mluvčí Josef Holek z krajské správy a údržby silnic. Na Kladensku je aktuálně nasazeno 38 sypačů, na Benešovsku 46 sypačů, na Kutnohorsku 30.

Situace se komplikuje i na severovýchodě Česka. „Pokud jedete z Bruntálu na Nové Heřminovy a potom chcete na Vrbno pod Pradědem, tak si to rozmyslete, cesta je jeden velký led, klouže to, jsou tam zablokovaný kamiony, takže zkuste se tomu vyhnout, a nebo jeďte později,“ sdělil rádiu Impuls jeden z řidičů. Další se k varování přidal.

Dopravu na Plzeňsku zkomplikovaly nehody. „Problémy se objevily v 5:30 na okrese Plzeň-sever na silnici druhé třídy v úseku Podbořánky - Žihle, kde sjel nákladní automobil do příkopu a silnice musela být uzavřena. Dosud je neprůjezdná. Stojící nákladní automobily a autobusy jsou hlášeny v mnoha úsecích, situace se postupně řeší podsypáním soli nebo inertním posypem pod kola stojících vozů. Vzhledem k houstnoucí dopravě se zhoršuje dopravní situace. Vybízíme řidiče k větší opatrnosti při řízení,“ uvedla mluvčí krajské správy a údržby silnic Helena Frintová.

Další nehody se staly na Tachovsku, u Chocenic a u Nepomuku na jižním Plzeňsku.

Podobná rizika jsou hlášena z většiny regionů. Před námrazou varují silničáři v Libereckém, Jihočeském, Jihomoravském kraji a kraji Vysočina. Rovněž varují před novým sněhem napadaným a uježděným na silnicích v Královéhradeckém, Ústeckém a Pardubickém kraji.

