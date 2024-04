Vysoké jarní teploty? Sledujeme nový standard, říká meteorolog. Chladnější roky budou spíše výjimečné

„Potvrzují se veškeré odhady klimatologů, že v létě budou vysoké teploty, zvyšují se a množí extrémy a velmi se nám také zvyšují teploty v zimě a na jaře,“ řekl v rozhovoru pro Lidovky.cz vedoucí oddělení meteorologie a klimatologie pobočky ČHMÚ v Brně Filip Chuchma.

Lidovky.cz: Jaké počasí z hlediska meteorologického sledujeme, co se to kolem nás nyní děje?

Obecně u nás dochází k přísunu teplejších vzduchových hmot, tedy převládá spíše teplejší proudění, což se děje již delší dobu. Proto zaznamenáváme velmi teplá období, a to již v únoru a pak i teď v březnu. Březen tedy bude opět velmi pravděpodobně vyhodnocen jako teplotně nadnormální měsíc.

Z hlediska srážek naštěstí nebyla zima v České republice podnormální, právě naopak byla na srážky velmi bohatá. A ani nyní březen na tom v některých oblastech není špatně, v důsledku tedy nenastalo zatím nějaké velmi výrazné sucho. I když je potřeba dodat, že v některých oblastech České republiky březen již silně srážkově podnormální byl, například ve středních Čechách či v Praze.

Lidovky.cz: A když to rozšířím, co tedy pozorujeme od začátku roku 2024? Hovoří se o opravdu nezvykle teplé zimě...

Zima jako celek, tedy i včetně prosince 2023, tak ta byla skutečně mimořádně teplá. Konkrétně druhá nejteplejší za posledních zhruba 60 let. Teplejší zima za posledních 60 let byla již jen v letech 2006–2007. Srážkově pak byla letošní zima velmi bohatá, i když byly díky teplotám srážky ve druhé polovině zimy na většině území spíše dešťové.