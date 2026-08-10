Jak to dnes bude s bouřkami? Modely si protiřečí, zoufají si meteorologové

Pondělní večer přinese slabou studenou frontu s přeháňkami a bouřkami. Zaprší snad konečně pořádně? Nevypadá to, připouštějí meteorologové. Přeháňky se vyskytnou odpoledne a večer lokálně od západu a naprší v nich jen málo srážek.
S bouřkami je to ještě nejasnější. Ani přesné meteorologické modely se neshodnou v tom, jestli v Česku udeří.
„Energie sice bude dostatek, ale vlhkosti, která je pro vznik bouřek také potřeba, bude docela málo,“ vysvětlují meteorologové na svých sociálních sítích. Profil atmosféry bude většinou suchý a bude chybět i takzvaný spouštěč, který by konvekci nastartoval.
„Vzhledem k množství dostupné energie CAPE je vyšší pravděpodobnost výskytu bouřek na Moravě a ve Slezsku. Nebude jich ale mnoho, takže ne každý se s bouřkou setká,“ upřesňují v předpovědi na pondělní odpoledne.
Ovšem ještě včera velmi přesný meteorologický model Aladin ve svých výpočtech silné bouřky připouštěl. A německý model ICON-D2 stále se silnými bouřkami počítá, ale zůstal v tom osamocený. „Pokud by tedy vyšel jeho scénář, který se zdá jako málo pravděpodobný, mohly by se právě na Moravě a ve Slezsku vyskytnout hlavně během odpoledne a večera ojediněle i silné bouřky,“ uvádějí meteorologové.
Jejich hlavním nebezpečným projevem by kvůli suchému prostředí byly především silné nárazy větru, které by mohly překonat i 70 kilometrů v hodině.
Jaké bude počasí?
Noc na úterý bude polojasná až skoro jasná, zpočátku se při přechodně zvětšené oblačnosti může objevit přeháňka, ale jen ojediněle. Teploty klesnou k 17 až 13 stupňům, na jihu Moravy se udrží kolem 18 a v tisíci metrech na horách kolem 13 °C.
V úterý se v Česku mírně ochladí, nejvyšší odpolední teploty se udrží pod tropickou třicítkou, mezi 23 až 28 °C, jen na jihu Moravy bude opět kolem 30 stupňů. Ráno a dopoledne bude polojasno až skoro jasno, odpoledne se od severozápadu vyjasní.
Ve středu, kdy nastane zatmění Slunce, bude opět jasno nebo skoro jasno. Noc na středu bude po dlouhé době jedna z nejchladnějších, teploty spadnou k 12 až 8 stupňům, na jihu Moravy zůstanou na 13 °C. A také denní teploty budou jen příjemně letní, nikoliv tropické. Pohybovat se budou mezi 25 až 29 stupni, na severu a severovýchodě území mezi 22 až 25 °C.
Ve čtvrtek se vrátí třicítky. Bude jasno nebo skoro jasno s nočními teplotami 14 až 9 a odpolední maximy mezi 26 až 31 stupni, na severovýchodě území 23 až 26 °C.
V pátek vyžene slunečné počasí teploty k 27 až 32 °C.
V sobotu bude ještě větší horko, 31 až 36 °C. Nebe jasné nebo skoro jasné, odpoledne začne od západu hlavně v Čechách přibývat oblačnosti a na západě se místy vyskytnou přeháňky a bouřky. Meteorologové však předvídají jen slabé srážky do pěti milimetrů, v bouřkách kolem 10 mm.
Od neděle do úterý bude podle předpovědi oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a místy přeháňky a bouřky. Noční teploty se udrží mezi 21 až 16 stupni, nejvyšší denní v neděli vyšplhají k 28 až 32 stupňům, na jihovýchodě až k 35 °C. Na začátku příštího týdne bude postupně 24 až 28 °C.