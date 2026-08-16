Nejnovější vydané výstrahy platí od neděle do odvolání. „Ještě dnes v neděli budou maximální teploty vzduchu na Moravě a ve Slezsku dosahovat 32 až 37 °C a mohou ovlivňovat hospodářství a infrastrukturu a také zdraví člověka,“ upozorňují meteorologové.
Přetrvávající sucho zmírní až srážky, které se sice na západě a severozápadě Čech objevují již nyní, plošněji je však lze očekávat zejména v pondělí, kdy dojde k výraznějšímu ochlazením na celém území ČR.
„V pondělí odpoledne a večer se v jihovýchodní polovině území mohou vyskytnout silné bouřky doprovázené přívalovými srážkami kolem 30 mm, menšími kroupami a nárazy větru ojediněle kolem 70 kilometrů za hodinu,“ informuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Výstraha před bouřkami platí od pondělní 12. hodiny, prvními zasaženými oblastmi budou podle předpovědi kraj Středočeský, Plzeňský Jihočeský, Pardubický nebo Královéhradecký. Bouřky se odpoledne objeví také v Jihomoravském kraji nebo na Vysočině. Postupně se budou přesouvat na východ a výstraha před nimi platí až do 21. hodiny pro kraj Moravskoslezský, Zlínský nebo Olomoucký.
Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz