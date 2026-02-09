V pondělí se začnou po slabém nedělním a pondělním ochlazení teploty během pracovního týdne pozvolna zvyšovat. Podle meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu bude zataženo až oblačno. „Pozor na náledí, zejména na severu Moravy a ve Slezsku, kde se vyskytuje slabé sněžení. Včera sníh tál a v noci zmrznul, proto to může na silnicích klouzat,“ uvedl pro iDNES.cz meteorolog Filip Smola z ČHMÚ.
Ojediněle se objeví i slabé sněžení, zejména na severovýchodě, výjimečně mrholení. Odpoledne a večer ve východní polovině území očekávám e srážky, ojediněle i mrznoucí. Nejvyšší teploty vystoupají na 1 až 5 °C, na severovýchodě kolem 0 °C. „Ráno se očekává ojediněle, na severovýchodě místy náledí,“ dodal.
V noci na úterý bude zataženo až oblačno, na Šumavě postupně až polojasno. Místy se objeví mlhy, i mrznoucí a ve východní polovině území očekáváme místy i déšť nebo mrholení, výjimečně také mrznoucí. Nejnižší teploty klesnou na -3 °C.
V úterý očekáváme zataženo až oblačno, v Čechách i polojasno. Přes den se ojediněle objeví mlhy a ve východní polovině území se zpočátku místy může objevit slabý déšť nebo mrholení, i mrznoucí, a nad 600 m můžeme očekávat sněžení. Nejvyšší teploty dosáhnou 6 °C, v Čechách a ve Slezsku ojediněle až 8 °C.
Ve středu očekáváme zataženo až oblačno, lokálně i mlhy. Od západu na většině území se objeví déšť, v Čechách zpočátku lokálně i mrznoucí a ve výškách nad 600 m i sněžení. „V noci a ráno v Čechách lokálně tvorba slabé ledovky,“ uvedl ČHMÚ pro iDNES.cz. Večer pak srážek bude ubývat. Nejnižší noční teploty klesnou na -2 °C a Nejvyšší denní teploty vystoupají k 2 až 6 °C, na jihozápadě Čech až k 8 °C.
Ve čtvrtek předpokládáme zataženo až oblačno, místy občasný déšť. Ojediněle se objeví mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou na 5 až 1 °C, naopak nejvyšší denní teploty vystoupají k 5 až 10 °C.
Vyhlídka počasí od pátku do pondělí:
V pátek očekáváme oblačno až zataženo, místy i občasný déšť nebo přeháňky a nad 800 m srážky sněhové. Během dne bude srážek ubývat, a místy i oblačnosti. V následujících dnech očekáváme oblačno až zataženo, přechodně místy i polojasno. Místy se objeví sněžení nebo sněhové přeháňky, v nižších polohách pak srážky dešťové.