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Česko rozdělilo počasí: Morava měla tropy, západ hlásil jen 18 stupňů

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  19:36aktualizováno  19:36
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
6 fotografií
Kvůli postupující studené frontě zažilo ve středu Česko velké teplotní rozdíly. Na Moravě a ve Slezsku panovalo ještě horké slunečné počasí s tropy i přes 32 stupňů Celsia, zatímco na západě republiky pršelo a teploty se nedostaly přes 18 stupňů.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) to uvedl na svém facebooku.

Podle něj srážky na východ republiky dorazily večer. Někde zaprší až v noci a ve čtvrtek se už maximální teploty v Česku srovnají. Budou se pohybovat kolem 20 stupňů Celsia.

Na Moravě a ve Slezsku ve středu přepsaly teplotní rekordy pro 9. září zhruba dvě třetiny stanic měřících alespoň 30 let. V celé republice to bylo 37 stanic ze 170, tedy 22 procent, uvedli meteorologové.

Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde teploměr ukázal 32,5 stupně. Přes 32 stupňů bylo i v Karviné a Ropici u Třince, rovných 32 stupňů naměřila jihomoravská Lednice.

Ilustrační snímek
Mapa teploty vzduchu ve 14:00, kterou zveřejnil Český hydrometeorologický ústav. (9. září 2026)
Mapa teploty vzduchu v 10:00, kterou zveřejnil Český hydrometeorologický ústav. (9. září 2026)
Mapa s předpovědí slunečního svitu ve středu 9. září 2026
6 fotografií

V úterý padaly teplotní rekordy po celé zemi, konkrétně na 127 dlouhodobě měřících stanicích. Nejvíc, 33,5 stupně, zaznamenaly jihomoravské stanice v Brodě nad Dyjí a Dyjákovicích a také v Doksanech na Litoměřicku.

Právě Doksany drží absolutní český teplotní rekord, letos 28. června tam bylo 41,9 stupně Celsia.

Radarový snímek srážek

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

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