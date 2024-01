Nehoda kamionu uzavřela dálnici D7 u Postoloprt, počasí komplikuje dopravu

Dálnice D7 u Postoloprt je od noci uzavřená z důvodu nehody kamionu, který je na 56. kilometru položený na bok a blokuje směr na Chomutov. Probíhá překládka nákladu, pravděpodobně bude trvat ještě dopoledne, informovala policie na X. Podle webu dopravniinfo.cz je předpokládaná doba obnovy provozu v 11:20.

Policisté provoz usměrňují na sjezd na 55,5. kilometru na Postoloprty, nájezd zpět na D7 je na 56,5. kilometru. „Příčinou nehody bylo nepřizpůsobení rychlosti aktuálním podmínkám počasí,“ konstatovali policisté.

V Plzeňském kraji ve středu odpoledne a večer bouraly v regionu zejména kamiony. Nejhorší situace byla na Tachovsku na dálnici D5 za hranicemi v ČR. Několik hodin byl také neprůjezdný hlavní tah I/26 Plzeň - Domažlice - SRN mezi Meclovem a Březím na Domažlicku.

V noci na čtvrtek vyjely do terénu všechny sypače a technika silničářů a na žádných komunikacích již nejsou problémy, všechny jsou mokré. Meteorologové ale varují, že by měly vozovky namrznout opět ve čtvrtek v noci a v dalších dnech se bude ochlazovat.

Silnice v Libereckém kraji jsou ve čtvrtek ráno s opatrností sjízdné, na dvě z nich nadále nesměly brzy ráno nákladní auta. Uzavřená pro ně byla od středečního večera silnice I/10 z Tanvaldu do Harrachova a dál do Polska. Nadále však zůstává kamionům uzavřená silnice třetí třídy na Liberecku přes Oldřichovské sedlo.

Silničáři očekávají, že provoz nákladní dopravy na silnici první třídy z Tanvaldu k hranicím s Polskem umožní od čtvrtečních 9:00, záležet bude na vývoji počasí. Uzavírka pro nákladní auta nad šest tun kvůli špatné sjízdnosti platí pro silnici třetí třídy z Mníšku do Raspenavy přes Oldřichovské sedlo od pátku minulého týdne a potrvá do odvolání, což se zřejmě minimálně do konce tohoto týdne nestane.

Na silnicích na Trutnovsku si řidiči ve čtvrtek dopoledne musejí dát pozor na mrznoucí mrholení a ledovku. Na cestách také zůstávají zbytky rozbředlého sněhu. V Krkonoších je na nesolených silnicích vrstva uježděného sněhu, která je většinou zledovatělá. Hlavní silniční tahy byly ráno v Královéhradeckém kraji většinou mokré a bez sněhu.

Na silnicích Vysočiny se v noci na čtvrtek kvůli dešti tvořila ledovka, k ránu byla nejhorší na Žďársku. Jinde se trochu oteplilo, ale vozovky jsou pořád promrzlé, namrzlá vrstva povoluje velmi pomalu. Solené silnice jsou mokré, ale i na nich mohou být kluzká místa, například u krajnic. Jezdit je potřeba s maximální opatrností, řekl dispečer krajské správy a údržby. V kraji během noci nasadili přes sto sypačů. Místy měla vozidla potíže, ale zastavený provoz na silnicích podle dispečera nebyl.

„Hlavní silnice v Kraji Vysočina jsou sjízdné, problémy zaznamenáváme na silnicích nižších tříd,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Lébrová po 7:00. Klouzat to může také na parkovištích. Policie zaznamenala pět dopravních nehod, nikdo se při nich nezranil.

Na silnicích v Brně, na Brněnsku, Vyškovsku a Znojemsku hrozí náledí, na Blanensku se místy tvoří ledovka. Silnice jsou sjízdné s opatrností, většina z nich je mokrá po chemickém ošetření, informuje na webu Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje.

Kluzkou vozovku mohou motoristé nadále očekávat na silnici III/4932 mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku, která se přes zimu neudržuje. V minulých dnech se na ní vytvořila ledovka. Na sjezdu z dálnice D55 u Otrokovic na Zlínsku varují silničáři řidiče před nebezpečím aqvaplaningu.

Silnice v Olomouckém kraji ráno místy namrzají, všechny vozovky jsou sjízdné, ale se zvýšenou opatrností. Ledovka se vyhnula Jesenicku, naopak na Šumpersku s ní bojovali po celou noc, řekli dispečeři správ silnic. Všechna technika silničářů je po celém kraji i nadále v terénu, s namrzlými vozovkami musejí místy počítat řidiči také na Olomoucku a místy na Přerovsku.

Dopravu na Opavsku a Frýdecko-Místecku komplikuje náledí či zledovatělé zbytky sněhu. Silnice tam jsou většinou sjízdné se zvýšenou opatrností. V dalších částech Moravskoslezského kraje takové problémy aktuálně nejsou. Silnice tam jsou často sjízdné bez jakéhokoliv omezení.

Zpoždění vlaků a autobusů

Kvůli počasí nevyjel ráno v Mělníku ve středních Čechách jeden autobus linky 696, informuje Pražská integrovaná doprava (PID) na svém webu. V městské hromadné dopravě jsou kvůli nesjízdnosti silnic dále omezené také linky 324, 415, 431, 442, 588, 711, 768 a 775. „Žádáme cestující o pochopení a trpělivost v souvislosti s nastalou meteosituací. Lze očekávat zpoždění na všech linkách,“ uvedla PID.

České dráhy pak hlásily mimořádnost kvůli počasí u jednoho vlaku z Kralup nad Vltavou do Kladna v úseku Kladno – Brandýsek, omezení provozu skončilo v 7:30 ráno.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) @CHMUCHMI #pocasi Teploty na našem území jsou dnes po ránu pestré, v jižní polovině Čech, na východě Moravy a ve Slezsku se pohybují mezi 3 až 9 °C, v severní polovině Čech a místy i na Moravě je pouze kolem nuly. V těchto oblastech se stále vyskytují i mrznoucí srážky, při nichž se může… https://t.co/CDlTN721gA https://t.co/XNdJTZaTtP oblíbit odpovědět

Teploty se v jižní polovině Čech, na východě Moravy a ve Slezsku pohybují mezi 3 až 9 stupni, v severní polovině Čech a místy i na Moravě je pouze kolem nuly. V těchto oblastech se stále vyskytují i mrznoucí srážky, při nichž se může tvořit ledovka.

Na severu a severozápadě už se začíná objevovat sněžení. Během dne přejde od severozápadu studená fronta, za kterou k nám začne proudit studený vzduch a déšť postupně přejde ve sněžení. Zároveň se začne od severozápadu ochlazovat a na mokrých površích se postupně vytvoří náledí, varují meteorologové.