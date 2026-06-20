Horký den vystřídají nebezpečné bouřky. Po tropické noci hrozí kroupy i lijáky

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  17:28
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Dusné a velmi teplé počasí v sobotu v Česku doprovázejí první výraznější bouřky. Odpoledne se začaly tvořit na jihu Čech a během dne se mají rozšiřovat hlavně nad Čechami. Meteorologové varují před přívalovým deštěm, silným větrem i kroupami.

Sobotní počasí potvrzuje očekávání meteorologů. Česko zažívá pravděpodobně nejteplejší den týdne a zároveň den s rostoucím rizikem silných bouřek. Už ráno bylo patrné, že vzduch zůstává velmi teplý i po noci. Kolem páté hodiny ranní se teploty na většině míst držely mezi 16 a 22 stupni. „Na některých místech jsme tak zaznamenali tropickou noc,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Česko zasáhlo tropické počasí. Lidé nalezli útočiště například na jezeře Milada v Ústeckém kraji. (20. června 2026)
Denní teplotní maxima. (20. června 2026)
Česko zasáhlo tropické počasí. Lidé nalezli útočiště například na jezeře Milada v Ústeckém kraji. (20. června 2026)
Teplota vzduchu na území České republiky. (20. června 2026)
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Během dne teploty rychle stoupají, ČHMÚ očekává maxima většinou mezi 31 a 36 stupni. Na většině území tak platí výstraha před vysokými teplotami, přičemž na jižní a střední Moravě a místy také v Čechách mohou hodnoty překročit 34 stupňů. Pocitovou zátěž navíc zvyšuje vlhký vzduch, kvůli kterému bude počasí působit dusně.

Výstraha před bouřkami

První výraznější bouřky se podle meteorologů objevily po poledni v Jihočeském kraji, zejména na Prachaticku a Volyňsku. „Hrozí při nich intenzivní déšť a kroupy větší než dva centimetry,“ uvedli.

V dalších hodinách se bouřková aktivita bude postupně rozšiřovat. Největší riziko se týká Čech, kde se mohou vytvářet i velmi silné bouřky. Ty mohou přinést přívalové srážky kolem 50 milimetrů, ojediněle i vyšší úhrny, nárazy větru okolo 80 kilometrů v hodině a kroupy. Na západě Čech a v západní polovině Moravy meteorologové počítají se silnými bouřkami s deštěm kolem 40 milimetrů, nárazy větru přibližně 70 kilometrů v hodině a krupobitím.

Riziko představuje hlavně pomalý postup bouřek. Pokud se buňky budou držet nad jedním místem delší dobu nebo se začnou spojovat do větších celků, může lokálně napršet velké množství vody za krátký čas. Problémy by mohly nastat především ve městech a dalších místech s nepropustným povrchem, kde se voda rychle hromadí.

Bouřky se mají objevovat především v odpoledních a večerních hodinách. Podobná situace může pokračovat i v neděli, kdy se místy opět očekává tvorba bouřek, ojediněle silných.

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