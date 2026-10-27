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Státní svátek přinese déšť. Pak se výrazně ochladí, na horách bude sněžit

  15:39
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Pohled z webkamery na Pec pod Sněžkou. (24. září 2026)

Pohled z webkamery na Pec pod Sněžkou. (24. září 2026) | foto: Humlnet

Výhled denních teplot na nadcházející týden
Předpověď na noc z 27. na 28. října 2026, vydána 27. října 2026 ve 12:00...
Předpověď na středu 28. října 2026, vydána 27. října 2026 ve 12:00 (zdroj: ČHMÚ)
Předpověď na čtvrtek 29. října 2026, vydána 27. října 2026 ve 12:00 (zdroj:...
99 fotografií
Ve středu oslavíme státní svátek a školákům začínají prázdniny. Počasí na to ale nedbá a připomene, že jsme vkročili do druhé poloviny podzimu. Během středy začne od západu přibývat oblačnost a postupně se objeví déšť nebo přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku začne pršet večer. O víkendu teploty ještě klesnou a na horách se objeví i sníh. Začátkem příštího týdne pak klesnou denní maxima na pět až deset stupňů.

V článku se dále dozvíte:

Středa přinese déšť, na Moravě zpočátku jasno

Vkročili jsme do druhé poloviny podzimu a teploty postupně klesají. Zatímco začátek týdne znamenal vyšší teploty mezi 10 a 14 stupni a slunečno, následující dny očekáváme ochlazení. V noci na středu bude stále jasno, místy se mohou tvořit mlhy. Teploty klesnou na šest až jeden stupeň, na Moravě a ve Slezsku může ojediněle mrznout.

Během středy začne od západu přibývat oblačnosti a postupně se objeví déšť nebo přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku si lidé užijí slunečnější počasí o něco déle, pršet tam začne až večer.

Středeční denní teploty se budou opět šplhat na 10 až 14 stupňů, v místech s nízkou oblačností ale zůstanou kolem osmi stupňů.

Jaké teploty budou následující týden?

Pohled z webkamery na Pec pod Sněžkou. (24. září 2026)
Výhled denních teplot na nadcházející týden
Předpověď na noc z 27. na 28. října 2026, vydána 27. října 2026 ve 12:00 (zdroj: ČHMÚ)
Předpověď na středu 28. října 2026, vydána 27. října 2026 ve 12:00 (zdroj: ČHMÚ)
Předpověď na čtvrtek 29. října 2026, vydána 27. října 2026 ve 12:00 (zdroj: ČHMÚ)
99 fotografií

Ve čtvrtek a pátek se místy vyjasní, rána budou mlhavá

Ve čtvrtek bude polojasno až oblačno, především v jihovýchodní polovině území zpočátku i zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Během dne budou srážky ustávat a místy se vyjasní. Ráno a dopoledne se zejména v Čechách mohou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost.

Ani v pátek nás nečeká velká změna. Očekává se polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě bude místy zataženo a především na horách se objeví slabý déšť nebo přeháňky. Nejvyšší denní teploty zůstanou mezi osmi a třinácti stupni.

Víkend přinese další ochlazení, na horách bude sněžit

V sobotu bude převážně oblačno až zataženo, místy se objeví slabý déšť nebo mrholení. Ráno se mohou tvořit mlhy.

V neděli bude zataženo až oblačno, zpočátku místy i polojasno. Meteorologové očekávají místy déšť nebo mrholení, v polohách nad 1 000 metrů se mohou objevit také smíšené nebo sněhové srážky. Nového sněhu může napadnout až jeden centimetr.

Denní maxima se budou pohybovat mezi šesti a 11 stupni, v noci teploty klesnou na pět až nula stupňů.

Příští týden se ještě ochladí, déšť a sníh vydrží

Ani začátek listopadu nebude podle meteorologů znamenat výrazné zlepšení počasí. Od pondělí do středy bude převážně zataženo až oblačno, místy se vyskytne déšť nebo mrholení. Na horách budou srážky smíšené či sněhové, ráno se mohou ojediněle tvořit mlhy.

Nejvyšší denní teploty klesnou na pět až deset stupňů, nejnižší noční teploty budou klesat k nule.

Výstrahy meteorologů

Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) je situace v Česku převážně klidná a pro aktuální obdobní nejsou podle dostupných informací vydány žádné výstrahy.

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Státní svátek přinese déšť. Pak se výrazně ochladí, na horách bude sněžit

Pohled z webkamery na Pec pod Sněžkou. (24. září 2026)

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