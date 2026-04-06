Po teplém víkendu se v Česku ochladí. Noci budou mrazivé, na horách může sněžit

Autor: ,
  8:36aktualizováno  8:36
Po skoro letních nedělních teplotách se tento týden v Česku ochladí. V prvních dnech bude maximálně 16 stupňů Celsia a koncem týdne nejvýše 14 stupňů. Na severovýchodě země bude propad teplot ještě výraznější. Maximální denní teploty tam mohou klesnout až na osm stupňů. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Celý týden bude převážně jasno s ojedinělými přeháňkami.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

V neděli se v Česku prudce oteplilo. Zatímco v sobotu ještě nejvyšší denní teploty dosahovaly maximálně hodnot kolem 15 stupňů, o den později už na několika místech chyběly jen desetiny stupně k dosažení letních 25 stupňů Celsia.

Téměř letní teploty se ale podle meteorologů neudrží. V pondělí už budou maximální teploty jen 12 až 16 stupňů a na severovýchodě Čech nejvýše deset stupňů. Zpočátku bude oblačno a v severovýchodní části země se objeví přeháňky, které mohou být v polohách nad 800 metrů nadmořské výšky sněhové. Postupně se ale bude vyjasňovat.

V dalších dnech tohoto týdne už bude většinou jasno či polojasno. Teploty však nestoupnou, budou naopak ještě mírně klesat. V úterý bude podobně jako v pondělí 12 až 16 stupňů a na severu Čech kolem 11 stupňů.

Ve středu se ochladí na deset až 14 stupňů. Na severovýchodě bude maximálně osm stupňů a opět se tam mohou objevit i sněhové přeháňky, a to už v polohách nad 500 metrů nad mořem.

Ve čtvrtek bude většinou deset až 15 stupňů. Na severovýchodě a východě Česka bude jen kolem osmi stupňů a opět se už ve výšce nad 500 metrů nad mořem objeví i sněhové přeháňky.

Od pátku pak budou do konce týdne nejvyšší denní teploty mezi devíti až 14 stupni. Dál se budou ojediněle objevovat přeháňky, ale smíšené či sněhové mohou být už jen v nejvyšších polohách nad 1 000 metrů nad mořem.

Noci budou tento týden mrazivé. V noci na čtvrtek mohou teploty klesnout až na minus čtyři stupně. Jinak spadnou nejnižší noční teploty maximálně na minus tři stupně.

Po teplém víkendu se v Česku ochladí. Noci budou mrazivé, na horách může sněžit

ilustrační snímek

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

