Bez elektřiny je v Česku 110 tisíc domácností, většina z Moravskoslezského kraje

Největší přírodní neštěstí po roce 1989 v ČR: Záplavy 1997 Záplavy, které 5. až 16. července 1997 postihly hlavně Moravu a východní Čechy, byly s 50 oběťmi nejtragičtější ve 20. století. V povodí Moravy a Odry tehdy spadlo během pár dní místy až přes polovinu ročního úhrnu srážek. Velká voda zasáhla zhruba třetinu území ČR, postiženo bylo přes 500 měst a obcí. Symbolem katastrofy se stala obec Troubky na Přerovsku, kde zahynulo devět lidí a z obce zůstaly jen trosky. Záplavy 2002 Povodně, které mezi 7. a 17. srpnem 2002 zasáhly třetinu území ČR včetně části Moravy, devastovaly především jižní, střední a severní Čechy a Prahu a vyžádaly si 17 obětí. Záplavy se projevily v deseti krajích, nouzový stav byl vyhlášen v šesti z nich. Zasaženo bylo na 800 obcí, 260 mostů, přes 30 úseků silnic I. třídy a více než 150 komunikací nižších tříd. Nejtragičtěji skončily jihočeské Metly a středočeské Zálezlice, které voda zničila téměř celé. Evakuováno bylo na 225.000 lidí, nejvíce v Praze. Orkán Kyrill v lednu 2007 Orkán způsobila tlaková níže, která vznikla nad Newfoundlandem. Jako první udeřila v Británii a Irsku, poté postupovala dál do Evropy. V ČR si bouře vyžádala čtyři lidské životy. Vichřice Emma v březnu 2008 Vichřice, která se 1. března 2008 přehnala Českou republikou, způsobila smrt jedenáctileté dívenky, několik zraněných a škody přes miliardu korun. Záplavy v červnu 2009 Vytrvalé a intenzivní deště zvedly hladiny vod nejprve v Moravskoslezském kraji, poté se až do začátku července záplavy postupně rozšířily do dalších sedmi krajů. Povodně si vyžádaly 15 lidských životů. Záplavy v červnu 2013 Velkou vodu způsobily vytrvalé srážky, které ČR s krátkými přestávkami sužovaly během druhé poloviny května. Neustávající déšť, který přímo vyvolal záplavy, přišel 30. května, obloha se vyjasnila až 4. června 2013. Povodně si vyžádaly 15 životů, více než třetinu obětí pak tvořili vodáci, kteří se vydali sjíždět nebezpečné rozvodněné toky. Orkán Herwart v říjnu 2017 Orkán, který přešel přes území ČR 29. října 2017, způsobil podle odhadu pojišťoven škody ve výši 1,45 miliardy korun, vyžádal si také čtyři lidské životy. Tornádo na Hodonínsku a Břeclavsku v červnu 2021 Tornádo, které se zformovalo večer 24. června 2021, zasáhlo oblast zhruba mezi Břeclaví a Hodonínem, kde se u Ratíškovic přibližně po půlhodině rozpadlo. Stopa po tornádu byla 26 kilometrů dlouhá a 500 metrů široká. Nejvíce zasažené byly obce Lužice a Mikulčice na Hodonínsku a Moravská Nová Ves a Hrušky na Břeclavsku a hodonínská část Pánov. Na následky zranění způsobených tornádem zemřelo šest lidí, mezi nimi bylo i dvouleté dítě. Záplavy v září 2024 Hladiny řek a vodních toků se zvedly v důsledku silných dešťů, které postupně od čtvrtka zasáhly prakticky celou Českou republiku. Nejvíc napršelo v Jeseníkách, Beskydech a Krkonoších, nyní se deště přesouvají na jih Čech. Nejvážnější situace je v Moravskoslezském kraji a na Jesenicku v sousedním kraji Olomouckém.