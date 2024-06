Česku hrozí povodně na několika místech, po deštích stouply řeky ve Slezsku

Druhý stupeň platil v úterý ráno na Radbuze vedle Staňkova také v plzeňské části Lhota a na odtoku z nádrže České údolí, pohotovost byla i na Berounce v Plzni na Bílé Hoře. Hladina Úhlavy ve Štěnovicích klesla na první stupeň povodňové aktivity.

Na Radbuze a přítocích bude přetrvávat třetí stupeň povodňové aktivity.

„Vzhledem k vysoké nasycenosti území a očekávanému výskytu přívalových srážek může docházet k lokálnímu zatopení nebo se může vyskytnout i přívalová povodeň,“ varují meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Ve Středočeském kraji je Berounka ve Zbečně na druhém stupni a v Berouně na prvním. Vltava v pražské Chuchli zůstává na nejnižším povodňovém stupni. Kvůli vyšší hladině řeky hlavní město v pondělí preventivně uzavřelo protipovodňová vrata na Čertovce a část náplavek. Přerušen byl také provoz přívozů.

Meteorologové varovali, že na severovýchodě Česka bude do úterního rána silně pršet, výstrahu vydali pro východ Moravskoslezského kraje a severovýchodní část Zlínského kraje.

Vydatné deště tam v noci zvedly hladiny některých řek – Ropičanka v obci Řeka stoupla až na třetí stupeň, Bystřice ve stanici Bystřička nad nádrží na Vsetínsku byla ráno na druhém povodňovém stupni a řeka Olše v Českém Těšíně a Dětmarovicích na Karvinsku na nejnižším prvním stupni.

„Na řece Ropičanka může voda zaplavovat níže položené obydlené oblasti. S ohledem na pokračující vydatné srážky v oblasti bude hladina setrvávat nad třetím povodňovým stupněm v nejbližších hodinách, zeslabení se očekává kolem úterního poledne,“ informovali ve výstraze meteorologové.

Déšť zaplavoval sklepy

Déšť působí problémy na Frýdecko-Místecku. Hasiči od pondělního večera do úterního rána vyjeli téměř ke stovce zásahů. Odčerpávali vodu ze zaplavených sklepů, čistili zanesené kanálové vpusti. Novinářům to sdělil mluvčí hasičů Lukáš Popp. Meteorologové upozorňují na to, že na některých tocích může hladina dosáhnout až třetího stupně povodňové aktivity. Voda tak může zaplavovat níže položená obydlí.

Nejvíce výjezdů měli hasiči na Frýdecko-Místecku, na které z 99 zásahů připadlo 94. Nejhorší byla situace v třinecké oblasti.

„Jednalo se převážně o zatopené sklepy a ucpané kanálové vpusti. V Čeladné a Třinci museli hasiči na několika místech odklonit tekoucí vodu pomocí pytlů s pískem,“ uvedl Popp. Dodal, že ke dvěma událostem hasiči vyjížděli také na Novojičínsku a k dalším třem na Karvinsku.

HZS Středočeského kraje @HZS_STC Situace způsobená dešti se nadále uklidňuje. Aktuálně evidujeme jeden zásah v obci Hostomice kde čerpáme vodu. Běžně jednoduchý zásah. V podmínkách po povodních jde o dlouhý proces se spoustou práce a co je za normálních okolností jeden zásah je v tomto případě mnoho událostí. oblíbit odpovědět

Hasiči zasahovali u zatopených sklepů i ve Středočeském kraji. „Místní jednotka SDH obce Hostomice ve Středočeském kraji v tomto „jednom“ zásahu odčerpala 14 studní a 11 sklepů v části obce Radouš a další studnu v obci Bezdědice. Celkově při této události zasahovalo 5 jednotek. Mimo čerpání se provádělo i kácení podmáčených stromů,“ napsali na sociální síti X středočeští hasiči.

V Beskydech a okolí spadlo od pondělního večera až 140 milimetrů srážek, déšť tam již zeslabuje. Kvůli zvýšenému odtoku vody z krajiny hrozí zanesení silnic unášeným materiálem, ale je tu také riziko aquaplaningu.

„Srážky během nočních hodin byly velmi intenzivní, například na Javorovém spadlo 156 milimetrů srážek,“ řekla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková. Dodala, že v Beskydech navíc stále prší a déšť by podle prognózy měl ustávat v odpoledních hodinách. Vodohospodáři už zvýšili také odtok z vodních nádrží Morávka a Žermanice.