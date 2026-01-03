Sníh komplikuje dopravu v Praze a středních Čechách, spoje mají zpoždění

  8:40aktualizováno  8:48
Sněžení zkomplikovalo provoz hromadné dopravy ve Středočeském kraji i v Praze, řada spojů má zpoždění. V noci napadlo několik centimetrů sněhu, silnice v regionu jsou sjízdné s opatrností. V terénu je 110 sypačů krajských silničářů.

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

Kvůli sněžení jsou zpožděné linky hromadné dopravy v severní části Prahy, na Kladensku, Mělnicku a v severní část Prahy-východ a Prahy-západ. Problémy měly hlavně autobusy v kopcích. Provoz je přerušený na lince 316 mezi Prahou a Kralupy nad Vltavou, informoval PID na webu.

Silnice jsou většinou mokré po chemickém ošetření. Řidiči by jízdu měli přizpůsobit podmínkám, které se mohou v jednotlivých úsecích lišit. „Odstraňujeme lokální závěje,“ uvedl Tyl.

Některé městské i příměstské autobusové spoje nabíraly podle pražského dopravního podniku velká zpoždění, na linkách 223 a 316 byl provoz zastaven, na některé zastávky autobusy nezajížděly. V hlavním městě a okolí podle meteorologů brzo ráno vydatně sněžilo, později už sněžení ustalo.

Sněhové jazyky a závěje se tvoří například na některých silnicích na Příbramsku a na Mladoboleslavsku, ale i v dalších částech kraje.

V regionu se v sobotu ráno objevují sněhové přeháňky i sněžení, teploty jsou od minus tří stupňů po jeden stupeň Celsia. Kvůli sněžení může být snížená i dohlednost.

Od pátku je kvůli závějím uzavřená silnice třetí třídy mezi Mšenem a obcí Stránka, během soboty by měla být opět v provozu.

Meteorologové zaznamenali v centrální části Ústeckého kraje, na Kladensku, Mělnicku, v Praze a okolí ráno intenzivní sněžení, za hodinu napadlo kolem tří centimetrů sněhu. Postupně sněžení sláblo.

