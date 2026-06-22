Českem procházejí bouřky. Poškozená trolej zastavila železnici z Chebu do Plzně

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  14:39
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Blesky na temné večerní obloze. Německá meteorologická služba (DWD) varuje před...

Blesky na temné večerní obloze. Německá meteorologická služba (DWD) varuje před silnými bouřkami v Bavorsku. (4. června 2025) | foto: ČTK

Kroupy z bouřky v Hůrce u Lipna. (22. června 2026)
Kroupy z bouřky v Hůrce u Lipna. (22. června 2026)
Kroupy z bouřky v Hůrce u Lipna. (22. června 2026)
Kroupy z bouřky v Hůrce u Lipna. (22. června 2026)
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Napříč Českem se prohánějí bouřky. Nejsilnější zatím meteorologové zaznamenali na jihozápadě Čech a jihu Moravy. Na Plzeňsku už hasiči od poledne vyjížděli k desítkám popadaných stromů a na trati mezi Svojšínem a Stříbrem spadl strom na trakční vedení, což zastavilo železniční dopravu. Výstraha před bouřkami platí pro většinu republiky až do 22 hodin.

Bouřky začaly na jižní Moravu přicházet už před polednem, později se přidaly v západních Čechách, na Šumavě, na Blatensku a v Podkrkonoší. Postupují zvolna k jihovýchodu.

Podle dostupných měření a pozorování byl zatím nejsilnější náraz větru naměřen na stanici Stříbro, 69 km/h, a nejvyšší srážkový úhrn, 18,8 milimetru za 10 minut, na stanici Přimda, napsali meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu na síť X.

Podle podmínek v atmosféře i podle škod, například pádů stromů, lze předpokládat, že mimo stanice byly hodnoty nárazů větru a možná i srážek vyšší, míní meteorologové.

Právě popadané stromy zaměstnávají hasiče v Plzeňském kraji. Od poledne do odpoledních hodin evidovali krajští hasiči 14 ukončených zásahů, většinou v okolí Tachova. Zatím nemuseli čerpat vodu ze zatopených objektů ani nikoho evakuovat.

Sucho v České republiceZobrazit

Výstraha meteorologů na silné bouřky platí pro celé pondělní odpoledne a večer až do 22 hodin. Ojediněle se podle nich vyskytnou silné bouřky s intenzivními srážkami kolem 40 mm a silnými nárazy větru kolem 20 m/s (70 km/h) a kroupami velkými až dva centimetry.

„Největší pravděpodobnost na vznik bouřek je v jihozápadní polovině Čech. Mohou se vyskytnout i na většině území Moravy a Slezska, kde je ovšem jejich pravděpodobnost o něco menší,“ uvádí meteorologové z ČHMÚ.

Radarový snímek srážek

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

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