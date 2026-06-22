Českem procházejí bouřky. Poškozená trolej zastavila železnici z Chebu do Plzně

Bouřky začaly na jižní Moravu přicházet už před polednem, později se přidaly v západních Čechách, na Šumavě, na Blatensku a v Podkrkonoší. Postupují zvolna k jihovýchodu.
Podle dostupných měření a pozorování byl zatím nejsilnější náraz větru naměřen na stanici Stříbro, 69 km/h, a nejvyšší srážkový úhrn, 18,8 milimetru za 10 minut, na stanici Přimda, napsali meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu na síť X.
Podle podmínek v atmosféře i podle škod, například pádů stromů, lze předpokládat, že mimo stanice byly hodnoty nárazů větru a možná i srážek vyšší, míní meteorologové.
Právě popadané stromy zaměstnávají hasiče v Plzeňském kraji. Od poledne do odpoledních hodin evidovali krajští hasiči 14 ukončených zásahů, většinou v okolí Tachova. Zatím nemuseli čerpat vodu ze zatopených objektů ani nikoho evakuovat.
Výstraha meteorologů na silné bouřky platí pro celé pondělní odpoledne a večer až do 22 hodin. Ojediněle se podle nich vyskytnou silné bouřky s intenzivními srážkami kolem 40 mm a silnými nárazy větru kolem 20 m/s (70 km/h) a kroupami velkými až dva centimetry.
„Největší pravděpodobnost na vznik bouřek je v jihozápadní polovině Čech. Mohou se vyskytnout i na většině území Moravy a Slezska, kde je ovšem jejich pravděpodobnost o něco menší,“ uvádí meteorologové z ČHMÚ.
Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz