I nadále bude jasno až polojasno, koncem týdne se ochladí, může i nasněžit

V sobotu přejde přes naše území od severozápadu studená fronta, která přinese postupně sněhové vločky i do nižších poloh. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

„Konec prvního březnového týdne s sebou přinese i nadále mrazivá rána a poměrně slunečná odpoledne,“ říká meteorolog Martin Tomáš. Nejtepleji bude na jižní Moravě, kde teploty mohou dosáhnout i 10 stupňů Celsia. Naopak nejchladnější teploty můžeme očekávat na severu, tam místy leží sníh i mimo horské oblasti.

V sobotu k nám od severozápadu přijde studená fronta, která přinese postupně sněhové vločky i do nižších poloh. Noční teploty se mírně zvýší, naopak denní poklesnou. Počasí spíše s velkou oblačností a sněhovými přeháňkami bude pokračovat i na počátku týdne a nic podstatného se nezmění ani do poloviny týdne, pouze v nižších polohách by se mohly již objevovat smíšené nebo dešťové srážky. Noční teploty bude setrvávat slabě pod nulou, denní slabě nad nulou a na horách čekáme celodenní mráz.

Nejen dnes, ale až do pátku se očekává počasí s malou oblačnosti a s ranními mrazy. Při slunečném počasí přes den budou teploty stoupat na 5 až 10 °C.

Dnes (ve čtvrtek) bude jasno až polojasno, ráno ojediněle mrznoucí mlhy. Nejvyšší teploty 6 až 10 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě místy kolem 5 °C, v 1 000 m na horách kolem 2 °C. Slabý, během dne místy mírný severovýchodní až východní vítr 2 až 6 m/s.

V noci na pátek bude jasno až polojasno. Postupně místy, zejména na severu a severovýchodě nízká oblačnost. Ojediněle i mrznoucí mlhy. Nejnižší teploty -1 až -5 °C, v údolích místy kolem -7 °C. Slabý proměnlivý vítr do 3 m/s.

V pátek přes den bude jasno až polojasno. Zpočátku místy, zejména na severu a severovýchodě nízká oblačnost a ojediněle i mrznoucí mlhy. Nejvyšší teploty 3 až 7 °C, na jihu Moravy až 10 °C. Slabý proměnlivý, během dne místy přechodně mírný severní až severozápadní vítr 2 až 5 m/s.

V sobotu předpokládáme zpočátku jasno až polojasno, ojediněle nízká oblačnost. Postupně od severozápadu zataženo až oblačno, odpoledne a večer místy déšť nebo přeháňky, nad 500 m, později ve všech polohách srážky sněhové. Nejnižší noční teploty 0 až -4 °C, ojediněle při malé oblačnosti a sněhové pokrývce kolem -6 °C. Nejvyšší denní teploty 2 až 6 °C, na jihu Moravy až 8 °C. Zpočátku slabý, postupně mírný severozápadní vítr 3 až 7 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s.

V neděli očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, na většině území sněhové přeháňky. Večer ubývání srážek. Nejnižší noční teploty 0 až -4 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až 4 °C. Mírný severozápadní až západní vítr 2 až 6 m/s.

Pondělí přinese oblačno až zataženo, místy sněhové přeháňky nebo občasné sněžení. Nejnižší noční teploty -1 až -5 °C, ojediněle při zmenšené oblačnosti a sněhové pokrývce kolem -7 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až 4 °C. Mírný západní vítr 2 až 5 m/s.