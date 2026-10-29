Ve čtvrtek (dnes) meteorologové očekávají oblačno až zataženo, ve východní polovině území místy občasný déšť nebo i mrholení. Výjimkou je severovýchod území, kde budou srážky během odpoledne a večera ustávat a oblačnost se bude protrhávat na některých místech až na polojasno.
V západní polovině Čech bude po celý den jasno až polojasno a ráno a dopoledne se budou vyskytovat a rozpouštět místy mlhy. Později večer v místech s vyjasněním očekávají meteorologové lokální tvorbu mlh. Nejvyšší teploty budou 8 až 13 stupňů. Mírný severní vítr 2 až 5 m/s bude k večeru slábnout. V západní polovině Čech vítr po celý den vítr slabý proměnlivý do 3 m/s.
V noci na pátek meteorologové očekávají jasno až polojasno, ojediněle, během noci a k ránu se budou na většině území Čech a Slezska a lokálně i na Moravě tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Na severovýchodě území a k ránu i ve výběžcích na severu Čech zvětšená oblačnost a na některých místech může slabě pršet nebo mrholit. Nejnižší teploty v Čechách budou +4 až -1 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku 7 až 3 stupňů. Slabý, na Moravě místy mírný severní vítr 2 až 6 m/s.
V pátek přes den ráno a dopoledne bude podle meteorologů jasno. Na většině území s mlhami nebo nízkou oblačností, především v Čechách a ve Slezsku a ojediněle mrholení. Během dne se mlhy pozvolna rozpustí a bude převažovat polojasno až oblačno.
Při zatažené obloze může v horských oblastech na severu a severovýchodě občasně pršet, nad 1200 m se vyskytne i sněžení. Nejvyšší teploty 8 až 13 stupňů. Slabý proměnlivý nebo severní vítr do 3 m/s, na Moravě a ve Slezsku místy mírný severovýchodní vítr 3 až 7 m/s.
V sobotu meteorologové předpovídají zataženo až oblačno, na řadě míst občas déšť, na horách na severu a severovýchodě srážky i trvalejší a nad 1200 m smíšené nebo sněhové. Ráno se místy vyskytnou mlhy. Nejnižší noční teploty 5 až 1 stupňů. Nejvyšší denní teploty 8 až 12 stupňů, na severovýchodě 6 až 9 stupňů. Slabý, během dne místy mírný vítr ze severních směrů 2 až 5 m/s.
V neděli meteorologové předpokládají oblačno až zataženo, na mnoha místech občas déšť, nad 1000 m srážky smíšené nebo sněhové. Nejnižší noční teploty 5 až 1 stupňů. Nejvyšší denní teploty 6 až 10 stupňů. Slabý, přes den místy mírný severní až severovýchodní vítr 2 až 6 m/s.
V pondělí meteorologové očekávají zataženo až oblačno, ráno ojediněle mlhy. Ojediněle, na jihu a na horách místy, se vyskytne déšť, nad 800 m i déšť se sněhem nebo sněžení. Nejnižší noční teploty 5 až 0 stupňů, na západě Čech až -2 stupňů. Nejvyšší denní teploty 5 až 10 stupňů. Mírný vítr ze severních směrů 3 až 7 m/s.
Vyhlídka počasí od pondělí do středy:
Meteorologové předpokládají, že bude oblačno až zataženo a ojediněle déšť, na horách místy srážky a většinou budou sněhové. V závěru období budou srážky ustávat a oblačnosti bude částečně ubývat. Ráno se mohou objevit mlhy. Nejnižší noční teploty 5 až 0 stupňů, postupně +2 až -3 stupňů. Nejvyšší denní teploty 5 až 10 stupňů.