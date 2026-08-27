Teploty vystoupají až k 33 stupňům, pak přijdou bouřky a ochlazení

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  7:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ladislav Němec, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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Počasí v Česku bude v dalších dnech proměnlivé. Teploty budou v pátek na jižní Moravě stoupat až k 33 stupňům, odpoledne ale od západu dorazí přeháňky a bouřky, místy i silné. V sobotu se ochladí, v neděli ale teploty opět vystoupají až ke 30 stupňům.

Ve čtvrtek (dnes) bude většinou polojasno. Večer začne od jihozápadu přibývat oblačnosti. Ráno se mohou ojediněle objevit mlhy.

Nejvyšší teploty vystoupají na 24 až 29 °C, na horách kolem 20 °C. Na Šumavě může být až 24 °C. Vát bude slabý, postupně mírný vítr z východních směrů, který bude večer místy slábnout.

V noci na pátek bude polojasno až oblačno, na východě může být skoro jasno. Nejnižší teploty klesnou na 19 až 15 °C, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku na 16 až 12 °C.

Vítr bude většinou slabý až mírný, zpočátku jihovýchodní. Na Českomoravské vrchovině a jižní Moravě může v nárazech dosahovat kolem 55 km/h.

V pátek začne den polojasnou až oblačnou oblohou. Později odpoledne se v Čechách od západu začne zatahovat a přijdou přeháňky a bouřky, místy i silné. Večer se srážky postupně rozšíří také na Moravu a do Slezska. Bouřky budou později přecházet do deště.

Nejvyšší teploty vystoupají na 27 až 31 °C, na západě a severu Čech bude 24 až 28 °C. Na jižní Moravě může být až 33 °C. Na horách se teploty budou pohybovat kolem 23 °C, na Šumavě mohou dosáhnout až 27 °C.

Vítr bude zpočátku jihovýchodní, během dne se bude v Čechách a večer také na Moravě a ve Slezsku stáčet k západnímu až severozápadnímu. V bouřkách a při přechodu fronty přechodně zesílí.

V sobotu bude oblačno až polojasno. V noci a ráno bude místy zataženo a zejména na severovýchodě a východě může ještě doznívat déšť, přeháňky nebo ojedinělé bouřky. Během dne se v Čechách objeví přeháňky už jen ojediněle, především na horách.

Nejnižší noční teploty klesnou na 18 až 14 °C. Přes den bude 22 až 26 °C, na jižní Moravě až 28 °C. Vát bude slabý až mírný západní až jihozápadní vítr, který bude večer slábnout.

V neděli bude podle meteorologů většinou polojasno. Na severu a severozápadě Čech se při větší oblačnosti mohou ojediněle objevit přeháňky.

V noci teploty klesnou na 16 až 12 °C, přes den vystoupají na 24 až 28 °C. Na jižní Moravě může být až 30 °C. Vítr bude slabý, během dne přechodně mírný, jihozápadní až jižní.

V pondělí bude polojasno až oblačno, přechodně až zataženo. Během dne se od západu místy objeví přeháňky nebo bouřky. Večer budou srážky postupně ustávat a oblačnosti začne ubývat.

Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 18 a 14 °C, nejvyšší denní mezi 22 a 27 °C. Na Moravě a ve Slezsku bude kolem 29 °C. Vítr bude zpočátku jihovýchodní, během dne se bude stáčet k západním směrům. V bouřkách přechodně zesílí.

Výhled počasí od úterka do čtvrtka

Od úterý do čtvrtka bude oblačno až polojasno. Zpočátku se zejména v jihovýchodní části republiky místy objeví déšť nebo přeháňky. Postupně budou srážky už jen ojedinělé.

Noční teploty budou postupně klesat z 18 až 13 °C na 14 až 9 °C. Přes den se budou teploty pohybovat mezi 21 a 26 °C.

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