Ve čtvrtek (dnes) bude většinou polojasno. Večer začne od jihozápadu přibývat oblačnosti. Ráno se mohou ojediněle objevit mlhy.
Nejvyšší teploty vystoupají na 24 až 29 °C, na horách kolem 20 °C. Na Šumavě může být až 24 °C. Vát bude slabý, postupně mírný vítr z východních směrů, který bude večer místy slábnout.
V noci na pátek bude polojasno až oblačno, na východě může být skoro jasno. Nejnižší teploty klesnou na 19 až 15 °C, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku na 16 až 12 °C.
Vítr bude většinou slabý až mírný, zpočátku jihovýchodní. Na Českomoravské vrchovině a jižní Moravě může v nárazech dosahovat kolem 55 km/h.
V pátek začne den polojasnou až oblačnou oblohou. Později odpoledne se v Čechách od západu začne zatahovat a přijdou přeháňky a bouřky, místy i silné. Večer se srážky postupně rozšíří také na Moravu a do Slezska. Bouřky budou později přecházet do deště.
Nejvyšší teploty vystoupají na 27 až 31 °C, na západě a severu Čech bude 24 až 28 °C. Na jižní Moravě může být až 33 °C. Na horách se teploty budou pohybovat kolem 23 °C, na Šumavě mohou dosáhnout až 27 °C.
Vítr bude zpočátku jihovýchodní, během dne se bude v Čechách a večer také na Moravě a ve Slezsku stáčet k západnímu až severozápadnímu. V bouřkách a při přechodu fronty přechodně zesílí.
V sobotu bude oblačno až polojasno. V noci a ráno bude místy zataženo a zejména na severovýchodě a východě může ještě doznívat déšť, přeháňky nebo ojedinělé bouřky. Během dne se v Čechách objeví přeháňky už jen ojediněle, především na horách.
Nejnižší noční teploty klesnou na 18 až 14 °C. Přes den bude 22 až 26 °C, na jižní Moravě až 28 °C. Vát bude slabý až mírný západní až jihozápadní vítr, který bude večer slábnout.
V neděli bude podle meteorologů většinou polojasno. Na severu a severozápadě Čech se při větší oblačnosti mohou ojediněle objevit přeháňky.
V noci teploty klesnou na 16 až 12 °C, přes den vystoupají na 24 až 28 °C. Na jižní Moravě může být až 30 °C. Vítr bude slabý, během dne přechodně mírný, jihozápadní až jižní.
V pondělí bude polojasno až oblačno, přechodně až zataženo. Během dne se od západu místy objeví přeháňky nebo bouřky. Večer budou srážky postupně ustávat a oblačnosti začne ubývat.
Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 18 a 14 °C, nejvyšší denní mezi 22 a 27 °C. Na Moravě a ve Slezsku bude kolem 29 °C. Vítr bude zpočátku jihovýchodní, během dne se bude stáčet k západním směrům. V bouřkách přechodně zesílí.
Výhled počasí od úterka do čtvrtka
Od úterý do čtvrtka bude oblačno až polojasno. Zpočátku se zejména v jihovýchodní části republiky místy objeví déšť nebo přeháňky. Postupně budou srážky už jen ojedinělé.
Noční teploty budou postupně klesat z 18 až 13 °C na 14 až 9 °C. Přes den se budou teploty pohybovat mezi 21 a 26 °C.