Ve čtvrtek (dnes) bude podle meteorologů polojasno až jasno. V Čechách začne odpoledne oblačnosti od západu přibývat a k večeru se v západní polovině Čech místy přidají déšť a přeháňky, ojediněle i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až odpoledne a večer. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 27 °C, na západě Čech bude kolem 21 °C.
Nejvyšší teploty v 1000 m na horách pak budou kolem 15 °C, na Šumavě kolem 18 °C. Bude vát mírný jihozápadní až jižní vítr 2 až 5 m/s, který se bude k večeru v Čechách měnit na severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí. Na jihovýchodě bude zpočátku vát slabý proměnlivý vítr.
V noci na pátek přijde změna, kdy už bude zataženo až oblačno, zpočátku v západní polovině, postupně na celém území Čech s deštěm nebo přeháňkami. Nejnižší teploty poklesnou na 15 až 10 °C. Vát bude mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 m/s. Zpočátku na Moravě a ve Slezsku, k ránu už jen na východě vítr z jižních směrů.
V pátek přes den meteorologové očekávají oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku déšť nebo přeháňky a ojediněle bouřky. Odpoledne od západu budou srážky postupně ustávat a oblačnost ubývat, večer až do vyjasnění.
Nejvyšší teploty od 17 do 22 °C, v 1000 m na horách bude kolem 12 °C. Mírný západní až severozápadní, zpočátku na východě jihozápadní vítr 2 až 6 m/, bude večer slábnout.
V sobotu meteorologové předpovídají jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy. Během dne bude od západu přibývat oblačnost a ojediněle se objeví přeháňky. Později večer budou přeháňky v západní polovině Čech četnější. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C, v údolích až 5 °C. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.
V neděli bude polojasno až skoro jasno, místy až oblačno a ojediněle se objeví přeháňky na severu četnější. Nejnižší noční teploty 14 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 °C, na jižní Moravě až 28 °C. Slabý, během dne přechodně mírný západní až jihozápadní vítr 3 až 7 m/s.
V pondělí meteorologové očekávají polojasno, během dne od západu přibývání oblačnosti a ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 14 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka:
Meteorologové předpovídají, že bude zataženo s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle bouřkami. Postupně bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejnižší noční teploty v úterý 16 až 12 °C, v dalších dnech 12 až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 °C, na východě zpočátku kolem 25 °C.