Spadly už tři čtvrtiny očekávaných srážek, toky budou ale dál stoupat

V následujících hodinách meteorologové očekávají postupný přesun srážek k západu a nadále mají stoupat hladiny toků, které odvodňují zejména Jeseníky. K opětovným vzestupům bude docházet také v severovýchodních Čechách a v Českomoravské vrchovině. Stoupání se dá čekat také v povodí horní Vltavy.

Co se týče kulminace řek, ta by měla u většiny toků nastat již v neděli. To potvrdil také ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Nejvíce kritická je situace na severovýchodě země. Hladina řeky Opava by měla v Opavě kulminovat dnes večer okolo 19:00. Průtoky tam přesáhly úrovně stoleté vody a mají stoupat, řekl mluvčí magistrátu. Řeky Opava a Opavice v Krnově budou ještě během neděle stoupat, prudké klesání hladiny se očekává v neděli večer nebo v noci na pondělí.

Prudké klesání hladiny se dá očekávat během dne v Mikulovicích, kde se vylila řeka Bělá. Po poledni vystoupá ještě zhruba o třicet centimetrů, večer by měla hladina prudce klesat.

Situace by se během neděle měla zlepšit také v Raškově, kde teče Morava a v Šumperku na řece Desná. Naopak ve Svinově, kde teče Odra, se bude hladina snižovat až v noci na pondělí. Právě zmíněná místa jsou zatím ve stavu extrémní povodně, probíhají zde evakuace. V Bělé pod Pradědem je podle starosty Radomíra Neugebauera situace kritická. V obci se evakuovalo zatím na 200 obyvatel, míří tam transportér.

V neděli dopoledne byl stav ohrožení, tedy třetí povodňový stupěň na 116 místech. Nejhorší situace je na severovýchodě země, kde se několik toků dostalo nad úroveň stavu extrémní povodně. I během neděle se dá předpokládat jejich vzestup. Nějaký povodňový stupeň evidují meteorologové na 264 místech v celé republice.

V neděli naprší na většině území do 30 mm srážek, kolem 50 mm pak spadne v Jeseníkách a v Krkonoších, v Jizerských horách až k 60 mm. Naopak v Beskydech již srážky ustávají, během dne by se měly držet na minimu.

V pondělí ještě podle meteorologů bude pršet na většině území, ale už jen s malou intenzitou s úhrny do 25 mm. Více by mohlo napršet v Novohradských horách, kde se očekává 40 mm, nebo na Šumavě, kde by mohl úhrn jít až k 50 mm srážek.

Podle predikcí již spadlo 80 procent očekávaného množství srážek. Nejistá je však predikce pro Jeseníky, kde se odhady na pondělí napříč modely pohybují mezi 10 až 60 mm srážek.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) @CHMUCHMI 🌊 Jak vypadá aktuální hydrologická situace a očekávaný vývoj? (Neděle 15.09.2024, 07.00 hod.)



🌧️Za posledních 24 hodin napršelo na území ČR většinou 15 až 40 mm. Nejvyšší úhrny až přes 200 mm vykazovaly severní návětří Jizerských hor (112 mm), Krkonoš (206 mm), Jeseníků (240…

K dešti se bude přidávat stále i silný vítr, který během noci dosahoval v nárazech hlavně na jižní a střední Moravě i kolem 90 km/h. Během dopoledne by ale měl slábnout.

Během noci intenzivně pršelo hlavně v Beskydech a Jeseníkách (přes 100 mm), z toho v Beskydech 70 až 100 mm jen od půlnoci do nedělního rána. Na Červenohorském sedle napršelo 238 mm, Lysá hora naměřila 237 mm, Ramzová 236 mm a kolem 200 mm napršelo také na hřebenech Krkonoš.

Od středy napršelo v Jeseníkách již téměř 450 mm, v hřebenech Krkonoš okolo 400 mm. Na 87 místech platí stav ohrožení, tedy třetí povodňový stupeň, objevili se také stavy extrémní povodně. Nižší povodňové stupně jsou na 118 místech.