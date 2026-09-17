Ve čtvrtek (dnes) bude podle meteorologů převážně oblačno až polojasno. V Čechách může být ráno místy jasno, na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku více oblačnosti a na jihovýchodě může pomalu doznívat déšť. Ráno se mohou ojediněle objevit mlhy. Teploty vystoupají na 17 až 22 stupňů.
V pátek se bude počasí opakovat. Převládat bude oblačno až polojasno, místy se ale obloha přechodně zatáhne. Odpoledne se mohou ojediněle objevit přeháňky nebo déšť, především na severozápadě Česka. Teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni.
Sobota přinese převážně slunečné počasí. Zpočátku se může místy objevit více oblačnosti a ráno také mlhy, během dne ale bude převládat polojasná obloha. Nejvyšší teploty vystoupají na 18 až 23 stupňů.
V neděli už se ochladí. Zpočátku bude ještě polojasno, postupně ale od severozápadu přibude oblačnosti a odpoledne a večer se místy objeví přeháňky nebo déšť. Na severu může spadnout až kolem deseti milimetrů srážek. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 a 23 stupni, na západě a severu bude chladněji.
V pondělí už přijde výraznější ochlazení. Bude převážně oblačno a místy se objeví přeháňky, častěji na severu a severovýchodě. Denní teploty klesnou na 14 až 18 stupňů.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka
Chladnější počasí by mělo pokračovat také v první polovině příštího týdne. Od úterý do čtvrtka bude většinou oblačno a přeháňky se budou objevovat už jen ojediněle, hlavně na severu a severovýchodě. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 a 17 stupni, postupně mohou vystoupat na 16 až 20 stupňů.