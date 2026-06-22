Začátkem týdne se ochladí na třicítky, extrémní teploty se vrátí v dalších dnech

V pondělí bude podle Handžáka převážně polojasno až oblačno, ráno a večer místy i jasná obloha, během dne pak přejde v oblačnou až zataženou a lokálně se vyskytnou přeháňky nebo bouřky, které mohou být i silné, zejména na jihozápadě a jihovýchodě území. „Bouřky mohou být doprovázeny přívalovými srážkami s úhrny i kolem 30 mm, nárazy větru a kroupami,“ uvedl Handžák.
Nejvyšší teploty se podle něj budou pohybovat mezi 26 až 31 °C, na jihu Moravy až 33 °C, v 1000 m na horách kolem 23 °C. Vítr bude slabý proměnlivý, během dne místy mírný severní až severovýchodní o rychlosti 2 až 6 m/s, který v bouřkách zesílí.
V noci na úterý očekává Handžák jasno až polojasno, zpočátku při zvětšené oblačnosti také ojediněle přeháňky a k ránu mlhy. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 19 až 14 °C, na severovýchodě mezi 15 až 11 °C. Foukat bude slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr o rychlosti do 4 m/s.
Přes den pak bude polojasno až jasno, ráno přijdou ojediněle mlhy. „Během dne se budou místy při přechodně zvětšené oblačnosti zejména v jihozápadní polovině Čech a na jihu Moravy tvořit přeháňky nebo bouřky, ojediněle i silné,“ uvedl Handžák.
Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 až 30 °C, na jihu Moravy a ojediněle i v Čechách vystoupají až ke 32 °C, v 1000 m na horách bude kolem 22 °C. Vítr bude slabý proměnlivý nebo ze severních směrů do 4 m/s, v bouřkách přechodně zesílí.
Ve středu bude jasno až polojasno, na Šumavě přijdou přes den při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 18 až 13 °C, na severovýchodě mezi 15 až 11 °C, nejvyšší denní teploty mezi 27 až 32 °C. Vát bude slabý proměnlivý nebo severní vítr o rychlosti do 4 m/s.
Ve čtvrtek bude opět jasná až polojasná obloha. Nejnižší noční teploty budou mezi 19 až 14 °C, na severovýchodě mezi 15 až 11 °C, nejvyšší denní teploty mezi 29 až 34 °C. Vítr bude slabý proměnlivý nebo severovýchodní o rychlosti do 4 m/s.
V pátek očekává Handžák jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty budou podle něj mezi 20 až 15 °C, nejvyšší denní teploty mezi 30 až 35 °C, na severovýchodě mezi 28 až 31 °C. Vítr bude slabý proměnlivý nebo východní o rychlosti do 4 m/s.
Vyhlídka počasí od soboty do pondělí
Meteorologové očekávají polojasno až jasno, od neděle mohou přijít ojediněle při přechodně zvětšené oblačnosti přeháňky nebo bouřky, zejména v Čechách. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 21 až 16 °C, nejvyšší denní teploty mezi 31 až 36 °C.