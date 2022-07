O víkendu se teploty udrží těsně nad dvaceti stupni, pak vystřelí nad třicet

Ve středu se maximální teploty pohybovaly nejčastěji od 25 do 29 °C. Přesto se ojediněle dostaly i nad tropických 30 °C. V západních Čechách dokonce na dvou ze stanic, které měří aspoň 30 let, padl teplotní rekord z roku 2006. Bylo to na stanicích Plzeň, Bolevec (32,7 °C, původní rekord pro 13. červenec 32,1 °C) a Mariánské lázně, vodárna (28,2 °C, původní rekord pro 13. červenec 27,9 °C).

V pátek a v sobotu se budou pohybovat nejvyšší teploty okolo 20 až 24 °C, na jihovýchodě budou pak o něco vyšší. „Za touto studenou frontou k nám od pátku začne po přední straně tlakové výše nad Britskými ostrovy proudit chladnější vzduch. Teploty budou na většině území jen těsně překračovat 20 °C. Teplejší zůstane jen jih Moravy. Na počátku příštího týdne však tlaková výše postoupí přímo do střední Evropy a po její zadní straně k nám začne proudit teplý vzduch od jihozápadu,“ uvádí meteorolog Pavel Borovička.

Teploty se tak v první polovině příštího týdne dostanou opět vysoko nad dlouhodobý průměr. S výjimkou čtvrtka a noci na pátek pršet prakticky nebude. Tím se může opět prohlubovat nebezpečí vzniku požárů i na dalších místech mimo jižní Moravu, na které platí až do odvolání výstraha před nebezpečím vzniku požárů, které příliš nezmírní ani již zmíněné srážky ze čtvrtka a noci na pátek.

Ve čtvrtek (dnes) bude oblačno až zataženo, přechodně místy polojasno, zejména na jihu. Ojediněle, postupně místy lze očekávat přeháňky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou 26 až 30 °C, na severu Čech kolem 24 °C, na jihu Moravy až 33 °C. Slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 m/s se bude měnit na severní a v bouřkách přechodně zesílí.

V noci na pátek bude oblačno až zataženo, místy přeháňky, ojediněle bouřky. Během noci od severozápadu dojde k ustávání srážek a ubývání oblačnosti, na východě až k ránu. Nejnižší teploty 16 až 12 °C, v severozápadní polovině Čech kolem 10 °C. Mírný severní až severozápadní vítr 2 až 6 m/s, v bouřkách přechodně zesílí.

V pátek přes den bude ze začátku ještě jasno až polojasno, během dne však už oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 24 °C, na jihu Moravy kolem 26 °C.

Sobota přinese skoro jasno až polojasno, přes den až oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přeháňky, na horách četnější. Nejnižší noční teploty klesnou na 13 až 9 °C, na západě a severu k 7 °C. Nejvyšší denní teploty 20 vyšplhají až na 24 °C, na jihovýchodě až 27 °C.

V neděli už bude většinou jasno až polojasno, přes den jen na severovýchodě přechodně až oblačno. Nejnižší noční teploty 10 až 6 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 °C.

V pondělí pak můžete počítat s jasnou až polojasnou oblohou. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 °C.