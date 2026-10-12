V pondělí (dnes) meteorologové předpovídají polojasno až oblačno, ráno a dopoledne místy jasno. Ojediněle se vyskytnou slabé přeháňky, častěji na severu a severovýchodě země. V polohách nad 1200 metrů mohou být srážky smíšené nebo sněhové.
Nejvyšší teploty dosáhnou 10 až 15°C, na jihu Moravy až 17 °C. Večer bude srážek ubývat a obloha se začne vyjasňovat.
V noci na úterý bude podle meteorologů jasno nebo skoro jasno. Postupně se začnou tvořit místy mlhy, na východě Moravy a ve Slezsku i nízká oblačnost. Nejnižší teploty 5 až 1 °C, při bezvětří až -2 °C. Slabý proměnlivý vítr do 3 m/s nebo klidno.
V úterý přes den meteorologové očekávají jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy a na východě Moravy a ve Slezsku i nízkou oblačnost. Odpoledne začne v Čechách od západu přibývat oblačnost a později večer se na západě Čech ojediněle vyskytne déšť.
Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 12 až 16°C, při déletrvající mlze nebo nízké oblačnosti se očekává 9 až 13°C. V 1000 m na horách kolem 6°C. Očekává se slabý vítr.
Ve středu bude oblačno až zataženo a zejména v Čechách se místy objeví slabý déšť. Během dne bude srážek ubývat a obloha se částečně vyjasní. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 12 až 17 °C, v Čechách ojediněle až na 19 °C. Na Moravě a ve Slezsku mohou v noci teploty klesnout až k minus 1 stupni.
Ve čtvrtek meteorologové předpokládají převážně polojasno. Místy se vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost, která se během dopoledne rozpustí. Nejnižší noční teploty 7 až 2 °C, místy přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 °C, při déletrvající mlze nebo nízké oblačnosti 11 až 14 °C. Slabý proměnlivý vítr do 3 m/s nebo klidno.
V pátek bude jasno až polojasno. V noci, ráno a dopoledne se místy vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost. Postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost. Nejnižší noční teploty 7 až 2 °C a místy přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty 15 až 19 °C, při déletrvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem 13 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.
Vyhlídka počasí od soboty do pondělí
Meteorologové očekávají většinou oblačno, místy déšť nebo přeháňky. Na horách budou srážky i sněhové. Nejnižší noční teploty 8 až 3 °C, při malé oblačnosti až 1 °C a přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 °C, postupně 9 až 13 °C.