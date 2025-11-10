Svatý Martin dorazí bez sněhu. Týden bude oblačný, občas zaprší

„V pondělí bude zataženo až oblačno, zpočátku místy, postupně jen ojediněle, zejména na severu a severovýchodě území déšť nebo mrholení a na horách i srážky smíšené nebo sněhové,“ uvedl meteorolog Štefan Handžák z Českého hydrometeorologického ústavu.
Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 7 až 11 °C, v 1000 nadmořských metrech na horách kolem 4 °C.
V noci na úterý bude místy mlha nebo nízká oblačnost, jinak jasno až polojasno. Během noci v Čechách od západu přibývání oblačnosti a na západě k ránu ojediněle déšť. Nejnižší teploty 5 až 1 °C, při déletrvající zmenšené oblačnosti až -2 °C.
V úterý přes den meteorologové očekávají oblačno až zataženo, ojediněle, v Čechách zpočátku místy slabý déšť, nad 1100 m i srážky smíšené. Ojediněle, odpoledne a večer od jihozápadu místy až polojasno. Ráno a večer místy mlhy. Nejvyšší teploty 7 až 11 °C.
Ve středu bude většinou polojasno. Ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost, která se zejména na severozápadě Čech a na Moravě ojediněle udrží po celý den. Nejnižší noční teploty 5 až 1 °C, při zmenšené oblačnosti kolem 0 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 12 °C, při déletrvající nízké oblačnosti kolem 6 °C.
Ve čtvrtek meteorologové očekávají jasno až polojasno, místy mlhy nebo nízká oblačnost, která se ojediněle udrží po celý den. Ojediněle možnost mrholení. Nejnižší noční teploty 6 až 1 °C, při déletrvající zmenšené oblačnosti kolem -1 °C. Nejvyšší denní teploty 9 až 14 °C, při déletrvající nízké oblačnosti kolem 6 °C.
V pátek bude většinou polojasno, ráno a dopoledne místy zataženo s nízkou oblačnosti nebo mlhy, která se ojediněle udrží po celý den. Ojediněle možnost mrholení. Nejnižší noční teploty 6 až 2 °C, při déletrvající malé oblačnosti kolem 0 °C. Nejvyšší denní teploty 10 až 15 °C, při déletrvající nízké oblačnosti kolem 6 °C.
Vyhlídka počasí od soboty do pondělí: Oblačno až zataženo, zpočátku místy mlhy, ojediněle mrholení. Od severu místy déšť nebo přeháňky, později na horách srážky sněhové. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat od 2 do 7° C. Nejvyšší denní teploty pak vyšplhají až k 12 °C.