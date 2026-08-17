S výjimkou jihozápadní poloviny Čech můžou přijít i silné bouřky doprovázené nebezpečnými meteorologickými jevy. Výjimečně se vyskytnou přívalové srážky, kroupy i nárazy větru.
Do konce týdne predikuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) počasí s proměnlivou oblačností a s četnějšími srážkami. Teploty se ale budou dle meteorologů pohybovat v normálních hodnotách pro tuto roční dobu.
V pondělí bude oblačno až zataženo. Na většině území se vyskytne déšť nebo přeháňky, místy bouřky, které budou kromě jihozápadní poloviny Čech odpoledne i silné.
Srážky budou v průběhu dne od jihozápadu zvolna ubývat a oblačnost se začne místy protrhávat. Nejvyšší teploty v severozápadní polovině území se budou pohybovat od 19 až 23 °C, jinde 23 až 28 °C, na jihu Moravy vystoupají až k 30 °C. Nejvyšší teploty v 1000 m na horách dosáhnou okolo 15 °C, v Beskydech a na Šumavě kolem 19 °C.
Ráno povane slabý, během dne mírný severozápadní vítr 2 až 6 m/s, který v bouřkách přechodně zesílí.
„Silné bouřky mohou být ojediněle doprovázené i kroupami do 2 cm, nárazy větru nad 65 km/h a přívalovými srážkami kolem 30 mm,“ komentuje meteorolog Marjan Sandev.
V noci na úterý bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami. Na východě se očekává zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm. Nejnižší teploty budou 14 až 9 °C a povane mírný severozápadní až západní vítr 2 až 5 m/s.
Úterý bude přes den oblačné až polojasné. Během dne přibude od jihozápadu další oblačnost. Na horách se místy, jinde výjimečně, vyskytnou přeháňky. K večeru se na jihozápadě objeví četnější déšť.
Nejvyšší teploty očekává ČHMÚ od 18 až 22 °C, na jihu Moravy až 25 °C. V 1000 m na horách budou nejvyšší teploty kolem 13 °C, na Šumavě bude kolem 16 °C.
Mírný severozápadní vítr, který povane rychlostí 2 až 6 m/s, se bude večer postupně měnit na západní a zeslábne.
Ve středu předpokládají meteorologové oblačno až polojasno, v první polovině dne bude místy i zataženo. Vyskytnout se může občasný déšť nebo přeháňky.
Nejnižší noční teploty budou mezi 16 až 12 °C, na severovýchodě až 10 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupají k 24 až 28 °C, na jihu Moravy bude okolo 30 °C. Vát bude slabý, během dne mírný jihozápadní až jižní vítr s rychlostí 3 až 7 m/s.
Ve čtvrtek bude oblačno až polojasno. Objeví se i občasný déšť, přeháňky nebo bouřky – ojediněle i silné. V jihovýchodní polovině území může být postupně až zataženo a srážky četnější.
Nejnižší noční teploty budou mezi 19 až 15 °C, na severu a západě Čech kolem 13 °C. Denní maxima budou většinou od 23 až 28 °C, na Moravě místy vystoupají i k 30 °C. Slabý proměnlivý, během dne většinou mírný, jihozápadní až jižní vítr povane 2 až 6 m/s a v bouřkách přechodně zesílí.
V pátek se předpokládá převážně oblačno, na většině území déšť nebo přeháňky a ojediněle i bouřky. Nejnižší noční teploty budou od 18 až 13 °C. Přes den bude maximálně 23 až 28 °C. Slabý, během dne přechodně mírný západní až jihozápadní vítr povane rychlostí 2 až 6 m/s.
Vyhlídka počasí od soboty do příštího pondělí:
Očekává se oblačno až polojasno a ojedinělé přeháňky. V závěru období bude oblačnosti i srážek přibývat. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat okolo 17 až 12 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupají k 21 až 26 °C.