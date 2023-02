Vichr přerušil elektřinu desítkám tisíc domácností. Potíže jsou v dopravě

Provoz na dálnici D10 byl omezený kvůli popadaným stromům na 36. kilometru ve směru na Prahu. Řidiči mohli jezdit pouze levým pruhem, informovala policie na twitteru. Silný vítr shodil několik stromů, další byly nakloněné nad dálnicí. Hasiči a pracovníci správy a údržby silnic stromy rozřezali a odklidili. Nyní již je provoz zcela obnoven.

„Ve směru na Prahu spadlo vlivem silného větru již několik stromů, další jsou nakloněny nad těleso dálnice,“ uvedla. Na místě zasahují hasiči a pracovníci správy a údržby silnic.

Potíží na silnicích bude přibývat i s klesající teplotou. Někde se může tvořit náledí nebo zmrazky, místy je nárazový vítr.

Sněžení a silný nárazový vítr zkomplikovaly v pátek i dopravu v Libereckém kraji. Hasiči od rána vyjížděli k více než 60 událostem, většinou šlo o popadané stromy a ulámané větve, vyprošťovat pomáhali i uvízlá auta, řekl mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Jakub Sucharda.

Stromy, které popadaly kvůli sněžení a silnému větru, komplikují provoz i na několika železničních tratích hlavně v Čechách, informuje Správa železnic. Spadlý strom odpoledne zastavil vlaky například na Klatovsku, Karlovarsku či Mostecku.

V důsledku počasí spadl strom například na trať mezi Perninkem a Potůčky a také mezi Poutnovem a Bečovem nad Teplou na Karlovarsku. Spadlý strom zastavil provoz i mezi Nepomukem a Pačejovem na Klatovsku, Loukou u Litvínova a Osekem na Mostecku či mezi Zručí nad Sázavou a Zbraslavicemi na Kutnohorsku. Popadané stromy v podvečer zastavily provoz i na třech železničních tratích ve Frýdlantském výběžku a také na Semilsku. Do spadlého stromu najel osobní vlak na trati mezi Višňovou a Frýdlantem, nehoda se obešla bez zranění.

Český hydrometeorologický ústav odpoledne uvedl, že přes sever Čech přešla studená fronta, v níž se například na Liberecku vyskytly i bleskové výboje. Fronta pak postupovala k jihovýchodu, doprovázely jí silné nárazy větru a přechodně intenzivní srážky. Spadlé stromy se na většině míst daří odstraňovat.

Ve Středočeském kraji je bez proudu zhruba 26 tisíc domácností, nejvíce na Nymbursku. Dva tisíce jsou potmě v jižních Čechách. Poruchy způsobily stromy a větve, které v silném větru napadaly do vedení. Na odstranění závad technici pracují.

Na Šumavě připadly desítky centimetrů sněhu. Pod jeho tíhou se vyvrací a lámou stromy. „Všichni návštěvníci musejí dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v lesních porostech na turistických a běžeckých trasách, v blízkosti stromů, ale také při jízdě autem,“ nabádá mluvčí NP Šumava Jan Dvořák.

Moravskoslezští záchranáři dnes od rána do odpoledne zasahovali u 24 zranění souvisejících s náledím a sněhem. Tři případy se týkaly nehod automobilů, jinak šlo o pády chodců. Sdělil to mluvčí zdravotnické záchranné služby Lukáš Humpl. Ráno a dopoledne zde měly problémy hlavně kamiony, Na obchvatu Frýdku-Místku se na namrzlé vozovce srazilo deset aut.

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

„Zranění při pádech utrpěli lidé mladého i středního věku, ve více než polovině případů pak šlo o osoby ve věku seniorském. Nejčastějšími, v deseti případech, byla poranění hlavy, u dvou pacientů i se známkami otřesu mozku,“ uvedl Humpl.

Na východě Čech je kvůli poruchám, jež vznikly v silnému větru, asi 5 500 domácností bez elektrické energie. Hůře je na tom Pardubický kraj. Energetici pracují na odstranění závad. Informovala o tom mluvčí ČEZ pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková

V Pardubickém kraji je 11 poruch na vedení vysokého napětí, asi čtyři tisíce domácností nemají elektřinu. Nejhorší je situace v regionech Svitavy, Pardubice, Ústí nad Orlicí a Chrudim.

V Královéhradeckém kraji k 17:00 evidovali energetici sedm poruch na vedení vysokého napětí, k nejpostiženějším oblastem patří Rychnovsko, Trutnovsko, Jičínsko. Bez elektřiny je asi 1 500 domácností. „Na odstraňování poruch samozřejmě pracujeme a budeme pracovat i v noci, pokud počasí, terén a bezpečnost dovolí. Poruchy jsou způsobeny velmi silným větrem, mokrým těžkým sněhem, stromy a větve padají do vedení,“ uvedla mluvčí.

České dráhy @ceskedrahy_ 3) Trať Plzeň - České Budějovice, v úseku Nepomuk - Pačejov od 16:48 hod., srážka R 655 se stromem. oblíbit odpovědět

Na Vysočině kvůli silnému větru popadaly desítky stromů. Důsledkem je výpadek v dodávce elektřiny na Havlíčkobrodsku a omezení provozu vlaků. Kvůli větru je na Vysočině, jihu Čech a jižní Moravě 12 tisíc domácností bez proudu. EG.D eviduje 26 poruch. Do vedení vysokého napětí padají stromy. Spadlé stromy na několika místech omezily provoz na železnici. Vyplývá to z informací firem E.ON, ČEZ, hasičů a Českých drah.

Kvůli větru je na Vysočině, jihu Čech a jižní Moravě bez proudu zhruba 2300 odběratelů firmy EG.D. Firma eviduje 19 poruch. Do vedení vysokého napětí padají stromy. Sdělil to mluvčí firmy E.ON Roman Šperňák. Vpodvečer bylo bez proudu 12.000 domácností, jimž firma energii dodává. „Nejčastějšími důvody poruch jsou pády stromů a větví, které nevydržely nápor větru, do vedení. Dodávku energií se snažíme obnovit, co nejdříve to bude možné,“ uvedl Šperňák. Na jihu Čech je bez elektřiny 153 odběratelů, ještě v 18:30 to bylo 1900 domácností. Jde o lidi na Českobudějovicku, Písecku a kolem Lipna. Omezení se většinou týkají odlehlých chatových osad. Na Vysočině bylo po 20:00 bez dodávek proudu zhruba 850 domácností na Jihlavsku, Třebíčsku a v okolí Telče. Na jižní Moravě to bylo asi 1300 odběratelů na Blanensku a v oblasti Boskovic.

Kvůli silnému větru popadaly na Vysočině desítky stromů blokujících silnice. Hasiči je museli od dnešních 12:00 odstraňovat na 80 místech v kraji. Přes dvě hodiny nejezdily vlaky mezi Horní Cerekví a Pelhřimovem. Před spadlým stromem zastavil před 18:00 vlak také mezi stanicemi Herálec a Lípa na Havlíčkobrodsku. České dráhy předpokládají, že provoz obnoví před 20:00. Strom z trati je nutné odstranit také mezi stanicemi Třebíč a Studenec, Provoz tam už České dráhy obnovily. Vlaky ale kvůli stromům či větvím v kolejišti nejezdí mezi Kostelcem u Jihlavy a Třeští. Omezení je kvůli popadaným větvím mezi Světlou nad Sázavou a stanicí Leština u Světlé, v provozu je jen jedna ze dvou kolejových tratí. České dráhy předpokládají plné obnovení provozu okolo 21:30

„V Kraji Vysočina evidujeme jednu poruchu na vedení vysokého napětí, na Havlíčkobrodsku je asi sto domácností bez energie. Na odstraňování poruch samozřejmě pracujeme a budeme pracovat i v noci, pokud počasí terén a bezpečnost dovolí.“ uvedla mluvčí společnosti ČEZ Lapáčková Beránková.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se v části Čech a Moravy budou v sobotu ráno a dopoledne při ochlazení tvořit zejména v místech bez sněhové pokrývky zmrazky a náledí. Do sobotního dopoledne bude silný vítr, přičemž na Českomoravské vrchovině, v Pardubickém kraji a na západě Jihomoravského kraje bude velmi silný. Od vyšších poloh a na horách bude nárazový vítr místy tvořit sněhové jazyky a závěje.