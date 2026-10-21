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Počasí se za pár hodin prudce změní. Přijde déšť, ochlazení i sníh, varuje ČHMÚ

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  14:32aktualizováno  14:32
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Po teplé středě čeká Česko výrazné ochlazení. Meteorologové varují, že už večer dorazí déšť, který může být místy vydatný. Na horách se objeví i sněhové vločky.

Po teplé středě čeká Česko výrazné ochlazení. Meteorologové varují, že už večer dorazí déšť, který může být místy vydatný. Na horách se objeví i sněhové vločky. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Po teplé středě čeká Česko výrazné ochlazení. Meteorologové varují, že už večer dorazí déšť, který může být místy vydatný. Na horách se objeví i sněhové vločky.
Po teplé středě čeká Česko výrazné ochlazení. Meteorologové varují, že už večer dorazí déšť, který může být místy vydatný. Na horách se objeví i sněhové vločky.
Po teplé středě čeká Česko výrazné ochlazení. Meteorologové varují, že už večer dorazí déšť, který může být místy vydatný. Na horách se objeví i sněhové vločky.
Po teplé středě čeká Česko výrazné ochlazení. Meteorologové varují, že už večer dorazí déšť, který může být místy vydatný. Na horách se objeví i sněhové vločky.
12 fotografií
Ve středu teploty vystoupají až k 22 stupňům Celsia, pak ale čeká Česko výrazné ochlazení. Meteorologové varují, že už večer dorazí déšť, který může být místy vydatný. Na horách se objeví i sněhové vločky. Podle předpovědi vydrží chladnější počasí také o víkendu, kdy se denní maxima budou pohybovat většinou kolem deseti stupňů.

V článku se dále dozvíte:

Ve čtvrtek se ochladí, na horách může sněžit

Ve středu bude ještě poměrně teplo, nejvyšší denní teploty vystoupají až k 22 stupňům. Od západu však začne přibývat oblačnosti a během večera a noci se déšť rozšíří na většinu území.

Místy může spadnout 20 až 25 milimetrů srážek. Ve vyšších polohách Šumavy a Krušných hor, přibližně nad 1 000 metrů, se kromě srážek může objevit i sníh.

Ve čtvrtek se podle Českého hydrometeorologického úřadu (ČHMÚ) výrazně ochladí, denní teploty se budou pohybovat kolem deseti stupňů.

Deštivé počasí v Praze (1. července 2026)
Výhled denních teplot na nadcházející týden
Předpověď na středu 21. října 2026, vydána 21. října 2026 ve 13:00 (zdroj: ČHMÚ)
Předpověď na čtvrtek 22. října 2026, vydána 21. října 2026 ve 13:00 (zdroj: ČHMÚ)
Předpověď na pátek 23. října 2026, vydána 21. října 2026 v 10:00 (zdroj: ČHMÚ)
12 fotografií

Víkend přinese další ochlazení a přeháňky

V pátek by mělo srážek ubýt a teploty mohou vystoupit přibližně ke 13 až 15 stupňům. Sobota bude převážně oblačná, místy se ale může ukázat slunce. Denní maxima se budou pohybovat mezi 12 a 13 stupni. V neděli se pravděpodobně znovu rozprší a teploty mohou klesnout.

Až začátkem příštího týdne by měly srážky postupně ustávat a během úterý se očekává oteplení.

Příští týden zůstane počasí proměnlivé

Podle měsíčního výhledu ČHMÚ bude přelom října a listopadu teplotně průměrný až slabě podprůměrný. V dalších týdnech mohou noční teploty klesat až k nule a denní maxima se postupně přiblíží šesti stupňům. Meteorologové očekávají střídání atmosférických front a oblastí vysokého tlaku vzduchu.

Přehledně: teplotní mapa a výstrahy ČHMÚ

Středa 21. 10. 2026

Čtvrtek 22. 10. 2026

Pátek 23. 10. 2026

Sobota 24. 10. 2026

Neděle 25. 10. 2026

Výstrahy meteorologů: Ve středu hrozí silný vítr

Podle ČHMÚ zůstává výstražná situace v Česku převážně klidná.

Středa 21. října:

  • Vítr: nízký stupeň nebezpečí během odpoledne a večera
  • Zejména ve východní polovině republiky může dosahovat v nárazech rychlosti 55 až 70 kilometrů za hodinu.
  • Večer by měl postupně slábnout.

Pro další dny aktuálního týdne nejsou podle dostupných informací vydány žádné další výstrahy.

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