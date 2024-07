Teploty na řadě míst překročí 34 stupňů, odpoledne ale přijdou silné bouřky

Meteorologové to uvedli na síti X.

„Dnes bude vedro, čekáme až velmi vysoké teploty. V Polabí, na jižní, střední Moravě, ale i na Ostravsku teploty překročí 34 °C. V jihozápadní polovině Čech bude chladněji kolem 28 °C,“ píše se ve statusu.

Odpoledne ale bude přibývat oblačnosti a na většinu území dorazí přeháňky nebo bouřky, místy i velmi silné. Na východ země doputují srážky až večer.

„Po slunečném začátku dne bude od západu oblačnosti přibývat a postupně se na většině území vyskytnou přeháňky nebo bouřky, které mohou být i velmi silné, doprovázené přívalovými srážkami, většími kroupami a nárazovým větrem,“ uvedl ČHMÚ v úterý.

Přívalové srážky budou s úhrny do 50 milimetrů, v opakovaných bouřkách i přes 70 mm. Nárazy větru lokálně i kolem 90 km/h a kroupy velikosti tři centimetry.

Na výskyt velmi silných bouřek upozorňují například hasiči Pardubického kraje. Varování pro tuto oblast je platné od středeční 15. do 22. hodiny.

Nepřežeňte to s klimatizací

Meteorologové přidávají radu, jak se správně za bouřky chovat.

„Každý slyšel ponaučení, že za bouřky si nemá stoupat pod strom, ale bezpečné není ani lehat si na zem. Po úderu blesku se země nabije určitým potenciálem, který je největší v místě úderu blesku a ten se dokáže šířit i v zemi. Vleže je tedy větší nebezpečí, než když si sednete na bobek,“ vysvětila meteoroložka Tereza Matušková.

K varování meteorologů před horkem se připojují i lékaři. „Horké počasí může způsobit zdravotní potíže komukoli, ale především jsou ohroženi starší lidé, malé děti, těhotné a kojící ženy nebo dlouhodobě nemocní,“ říká Štěpánka Čechová, tisková mluvčí Státního zdravotního ústavu.

Rady odborníků pro horké dny jsou stále stejné, přesto na ně lidé často zapomínají: Nevystavujte se zbytečně slunci, hlavně ne přes poledne, vyhledávejte stín. Důležitá je pokrývka hlavy, která ochrání před úžehem. Oči chraňme slunečními brýlemi, kůži opalovacím krémem s dostatečně vysokým UV faktorem.

Důležité je podle Čechové hodně pít. Nejlepší je podle ní střídat čistou vodu s minerálkou kvůli ztrátě solí. „Nevhodné jsou ze zdravotního hlediska nápoje s vysokým obsahem cukru, nejen s ohledem na kalorie, ale i na fakt, že rychlý příjem vysoké dávky cukru organismus mění částečně na teplo. A to nám zvyšuje pocit horka,“ radí mluvčí Čechová.

Zcela nevhodné pak jsou alkoholické nápoje, které naopak odvádějí vodu z těla.

Doporučuje také uvážlivě zacházet s klimatizací. Prostory by lidé klimatizací neměli přechladit. Správné nastavení klimatizace by mělo být v létě o pět až sedm stupňů nižší než okolní teplota. Jestliže tedy naměřili venku 35°C, pak by v klimatizovaném prostoru mělo být kolem 29°C.

Velmi teplý den Česko zažilo už v úterý. Podle údajů meteorologů byla nejvyšší teplota naměřena v pražském Klementinu, a to 33,2 stupně Celsia. V Poděbradech pak jen o desetinu stupně méně.

