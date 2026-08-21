Počasí rozdělí republiku. Mapa srážek na pátek hraje všemi barvami, hrozí přívaly

  10:09aktualizováno  10:09
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
V pátek odpoledne zasáhnou Česko silné bouřky.

V pátek odpoledne zasáhnou Česko silné bouřky. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

V pátek odpoledne zasáhnou Česko silné bouřky.
V pátek odpoledne zasáhnou Česko silné bouřky.
V pátek odpoledne zasáhnou Česko silné bouřky.
V pátek odpoledne zasáhnou Česko silné bouřky.
31 fotografií
Páteční odpoledne bude v části České republiky velmi deštivé a bouřlivé. Tlaková níže přinese silné bouřky, intenzivnější déšť a přechodně i zesílení větru. Nejvíce srážek předpověď slibuje Libereckému, Středočeskému a Plzeňskému kraji.

Páteční dopoledne bude oblačné až zatažené, ale přechodně i polojasné a pršet má jen místy. Během odpoledne a večera ale přes naše území bude postupovat k severovýchodu tlaková níže, která s počasím zamíchá.

Radarový snímek srážek

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

„Přinese až velmi silné bouřky, intenzivnější déšť a přechodně i zesílení větru. Zejména v Čechách a na západě Moravy může v kombinaci bouřek a deště napršet i kolem 70 milimetrů,“ upřesňují odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu. Nejvyšší úhrny srážek očekávají od pátečního odpoledne do prvních sobotních hodin.

Nárazy větru budou místy dosahovat rychlosti 70 až 90 km/h a v bouřkách se mohou objevit i kroupy o velikosti kolem dvou centimetrů a přívalové srážky s úhrnem kolem 40 mm, v kombinaci s deštěm i kolem 70 mm.

Maximální teploty budou nižší než včera, dosáhnou 23 až 28 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 20 °C.

Jihlavu zasáhly bouřky. Objevila se i takzvaná squall line (čára húlav) - pás bouřek, který je dlouhý desítky až stovky kilometrů. (30. června 2026)
Mapa s předpovědí úhrnu srážek v pátek 21. srpna 2026
Mapa nejvyšších odpoledních teplot předpovídaných na pátek 21. srpna 2026
Mapa s předpovědí síly větru v Česku v pátek 21. srpna 2026
31 fotografií

Jaké bude počasí o víkendu

V sobotu bude srážek na našem území méně a objeví se hlavně na severu. A neděle bude slunečná a beze srážek. Podobný ráz počasí čekáme i na začátku příštího týdne.

Noc na sobotu bude oblačná až zatažená, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřkami, které mohou být až velmi silné. Během noci bude od jihu srážek a částečně i oblačnosti ubývat.

Teploty se v noci budou pohybovat mezi 17 až 13 stupni, chladněji bude na západě, kde spadnou až k 11 °C, v tisíci metrech na horách bude kolem devíti stupňů. Místy bude vát silnější vítr, který v nárazech dosáhne kolem 20 m/s (70 km/h), ojediněle až 25 m/s (90 km/h).

V sobotu pak bude oblačno až polojasno a lokálně déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Ojediněle v nich spadne až 20 milimetrů srážek. Odpoledne budou v severní polovině území srážky četnější. K večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat.

Nejvyšší teploty vyšplhají v Čechách k 18 až 22 stupňům, na Moravě a ve Slezsku k 21 až 25 °C, na horách se udrží kolem 13 stupňů.

„V neděli ale zaprší jen výjimečně,“ tvrdí meteoroložka Jiřina Švábenická z ČHMÚ. Bude polojasno až jasno a během dne od jihozápadu přechodně oblačno a jen výjimečně přeháňky.

Noční teploty spadnou k 13 až 9 stupňům, v údolích ojediněle až k 6 °C. Odpolední maxima vyšplhají k 18 až 23, na jihovýchodě až 26 °C.

Vrátí se příští týden léto?

Pondělí by mělo být slunečné – jasno až polojasno, na horách na severu a severovýchodě přechodně až oblačno. A nejvyšší odpolední teploty 20 až 25 °C.

V úterý polojasno až jasno, na jihozápadě území až oblačno. Teploměry přes den ukážou 22 až 26, na jihovýchodě až 28 °C.

Od středy do pátku bude dál jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky. V závěru období na západě přibývání oblačnosti a srážek.

Nejvyšší denní teploty ve středu 25 až 30 stupňů, v dalších dnech 28 až 33 °C.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.