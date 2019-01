Počasí se uklidňuje, silnice na Boží Dar je po několika dnech opět průjezdná

PRAHA Počasí se přes noc uklidnilo, po několika dnech sněhové kalamity je od středečního rána opět průjezdná silnice I/25 na Boží Dar a do Německa. Otevřené jsou už i další silnice v okolí, silničáři chtějí dopoledne obnovit i provoz na Klínovec. Několik silnic zůstává kvůli sněhu uzavřeno ještě v Pardubickém a Ústeckém kraji. Na horách se mohou kvůli větru tvořit sněhové jazyky.

Silnice na Boží Dar, která patří k hlavním tahům do Německa, byla otevřena ve středu okolo 7:30. Dosud tam byl provoz jen pro zásobování a pro místní, kteří mohli několikrát za den jet za pluhem silničářů. „Nyní pracujeme na silnici na Klínovec a předpokládám, že ještě ráno se nám ji podaří otevřít. Otevřené jsou už i další silnice v okolí, které byly zatím uzavřené,“ řekl vedoucí zimní údržby krajských silničářů Josef Bulka.



V Ústeckém kraji jsou kvůli zasypání sněhem nesjízdné čtyři silnice. Na Mostecku je to komunikace z Malého Háje do Mostu, na Chomutovsku z obce Výsluní do Rusové a jedna silnice v Hoře Svatého Šebestiána a jedna na Teplicku. Kromě těchto čtyř úseků jsou silnice v regionu sjízdné, v Krušných horách s opatrností.

Ve vyšších polohách stále sníh, místy sněhové jazyky a náledí

V Pardubickém kraji je kvůli pádu stromů na vozovku neprůjezdná komunikace I/11 přes Suchý Vrch na Orlickoústecku. Silničáři také uzavřeli na Orlickoústecku úseky silnic mezi Strážným a Cotkytlí, Cotkytlí a Štíty a Anenskou Studánkou a Helvíkovem. Neprůjezdná je i po srážce dvou nákladních aut a osobního vozu je silnice I/35 u odbočky na Opatovec na Svitavsku. Doprava je odkloněna v obou směrech přes Svitavy. Ve výše položených oblastech leží na vozovkách sníh, často se tvoří sněhové jazyky nebo náledí. Řidiči by měli být opatrní zvláště v okolí Hlinska, Lanškrounu, Litomyšle, Svitav, Ústí nad Orlicí, Poličky, Žamberku a v Železných horách.

V Krkonoších a Orlických horách ležel ráno místy na vozovkách rozbředlý sníh nebo na nich byla ujetá vrstva sněhu. V okolí Šerlichu v Orlických horách se vlivem silného větru tvořily sněhové jazyky. Silničáři na ně upozorňují i na Šumavě a v dalších oblastech hor v Česku. U Štítů na Šumpersku byl v noci kvůli závějím a silnému větru uzavřen zhruba šestikilometrový úsek silnice číslo 368 ve směru na obec Cotkytle.

Na Vysočině se nad ránem podařilo zprůjezdnit silnici I/38 u Stonařova, která byla kvůli ledovce a závějím neprůjezdná od úterního poledne. Silničáři měli v noci v terénu přes 200 vozidel. Díky mírnějšímu větru ubylo sněhových jazyků, zůstávají především na Žďársku, kde leží nejvíc sněhu.

V Libereckém kraji silničáři nedoporučuji řidičům nákladních aut, aby jezdili po silnici třetí třídy přes Oldřichovské sedlo mezi Mníškem a Raspenavou na Liberecku. Kopec je pro ně obtížně sjízdný a raději by měli využívat silnici I/13 přes Frýdlant.