„Ve východní polovině území bude zesilovat vítr na čerstvý jihovýchodní až jižní,“ uvedl ČHMÚ.
Varování platí pro východní část Vysočiny, Královéhradeckého a Pardubického kraje, pro celý Jihomoravský, Zlínský a Olomoucký kraj a pro většinu Moravskoslezského.
Silný vítr může způsobit poškození stromů a lesních porostů a menší škody na budovách. Hrozí také nebezpečí úrazu kvůli uvolněným předmětům či zlomeným větvím a podle meteorologů nelze vyloučit ani komplikace v dopravě. „Na horách by měli turisté omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií,“ dodali zástupci ČHMÚ.