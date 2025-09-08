V noci na pondělí 8. září byla na většině území jasná obloha. Ve Slezsku a Olomouckém kraji přetrvávala nízká oblačnost, částečně také nad Prahou.
V pondělí bude jasná až polojasná obloha. Na severovýchodě bude oblačno a odpoledne se tu mohou objevit přeháňky nebo slabý déšť. Maximální teploty se vyšplhají na 20 °C, na jihu Moravy můžou teploty vystoupat až na 26 °C.
V noci na úterý můžeme očekávat zvýšenou oblačnost a ojediněle i přeháňky. Přes den bude na většině území slunečno. Odpoledne začne od západu přibývat oblačnost a k večeru se v Čechách může objevit slabý déšť nebo přeháňky.
Středa začne oblačnou až polojasnou oblohou, ale postupně se zatáhne a odpoledne dorazí déšť na většinu území. Teploty se mohou pohybovat mezi 19 až 23 °C.
Ve čtvrtek bude zpočátku zataženo s deštěm, během dne však bude srážek i oblačnosti ubývat. Pátek přinese polojasnou oblohu, na horách místy přeháňky. Teploty se mohou vyšplhat až na 25 °C.
Nadcházející víkend přinese proměnlivé počasí. V sobotu se očekávají přeháňky a teploty kolem 20 °C, neděle by měla být zpočátku oblačná, ale postupně se vyjasní. Podle meteorologa Tomáše Mejstříka víkend přinese „střídání oblačnosti a srážek, ale v neděli už bude počasí příznivější“.