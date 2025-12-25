Česko čeká slunečný víkend s teplotami kolem nuly. Na severu může slabě sněžit

Autor: ,
  9:58aktualizováno  9:58
Nadcházející víkend bude většinou slunečný, s výjimkou jihozápadních Čech a Slezska. Teploty se budou držet kolem bodu mrazu nebo lehce nad ním. Meteorologové nečekají srážky, sněžit může do neděle jen slabě na severu a severovýchodě země. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na svém webu a Facebooku.
Svítání v mrazivém ránu

Svítání v mrazivém ránu | foto: AP

„V dalších dnech bude na mnoha místech svítit slunce, ale hlavně v jihozápadních Čechách a ve Slezsku zůstane zataženo nízkou oblačností a ráno se budou tvořit místy mrznoucí mlhy,“ uvedl ČHMÚ. V sobotu se mrznoucí mlhy mohou udržet celý den.

O Štědrém dnu sněžilo podle očekávání hlavně na Šumavě a v Pošumaví. Napadlo tam pět až 15 centimetrů sněhu. Jinde to byly nejvíce tři centimetry, většina České republiky ale zůstala beze sněhu.

Podobné to bude i v příštích dnech. Podle meteorologů se sněhové přeháňky objeví až na začátku příštího týdne, a to zejména na horách.

Nejvyšší teploty by do konce tohoto týdne neměly přesáhnout tři stupně Celsia. V noci budou klesat pod nulu, například v noci na pátek to může být až minus deset stupňů.

Vstoupit do diskuse

Co přinese rok 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.