Pozor na sněhové jazyky a náledí, varují silničáři. Sníh komplikuje dopravu

„V sobotu přes den bude vát čerstvý vítr s nárazy kolem 15 m/s, na horách i kolem 20 m/s (70 km/h). Proto se hlavně na tam, a postupně místy i ve vyšších a středních polohách mohou vytvářet sněhové jazyky,“ uvedli meteorologové. Výstraha před vydatným sněžením a tvorbou sněhových jazyků, a to zejména v regionech okolo hranic, trvá i v sobotu vpodvečer a v noci na neděli.

Až 20 centimetrů sněhu napadlo v noci ve Zlínském kraji, kde silnice ráno pokrývá rozbředlý či ujetý sníh a sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. V kraji stále sněží a správci silnic nabádají řidiče, aby do horských oblastí zatím raději nejezdili. Kluzká je také vozovka na dálnicích D55 a D1.

Pozor by měli dávat řidiči jedoucí po dálnici D1 ve směru z Kroměříže do Vyškova. Za sjezdem na Kojetín na 250. kilometru sjelo auto do příkopu, kolem se pohybují lidé a vozidla. Při brždění se auta potýkají s kluzkou silnicí.

Rovněž na dálnici D1, ale směrem z Přerova do Ostravy, pak překáží na 330. kilometru za odbočkou na Nový Jičín odstavený kamion. Kolona na místě podle informací řidičů Radiožurnálu není dlouhá, auta překážku na silnici objíždí odstavným pruhem.

Vrstva nového sněhu komplikuje dopravu i v Moravskoslezském kraji. Jen v brzkých ranních hodinách hasiči v souvislosti se sněhem evidují více než dvě desítky událostí, jako jsou zapadlé autobusy, sypače a osobní auta. Vše se obešlo bez zranění a větších škod, uvedl mluvčí hasičů Lukáš Popp.

V kraji dál sněží. Na Bruntálsku se tvoří sněhové jazyky a vrstva ujetého sněhu, které pro vydatnost sněžení zatím není možné odstranit. Sněhové jazyky jsou místy i na Opavsku. Silničáři také upozorňují na kluzkou vozovku například na dálnici D56 u Frýdku-Místku. Silnice I/56 v Bílé na Frýdecko-Místecku byla uzavřena pro nákladní vozidla těžší 12 tun.

I silnice v Olomouckém kraji pokrývá rozbředlý či ujetý sníh, sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. V kraji stále sněží a místy fouká silný vítr, kvůli kterému hlavně v kopcovitých oblastech hrozí sněhové jazyky.

Problémy se sjízdností silnic měly kamiony ráno na Vysočině, kde se kvůli silnějšímu větru tvoří místy sněhové jazyky. Několik nákladních kamionů tak komplikovalo dopravu na silnici I/19 u Stříbrných Hor na Havlíčkobrodsku a na silnici 405 vedoucí z Jihlavy do Třebíče. Nákladní vůz ale blokoval jen jeden jízdní pruh a bylo možné ho objet.

V Jihočeském kraji napadlo během noci do pěti centimetrů sněhu a policie eviduje několik dopravních nehod. U Starého Hobzí na Jindřichohradecku sjela dodávka do stoky, u obce Světlík v okrese Český Krumlov se převrátilo auto a u Frymburku najelo do plotu. Nehody jsou bez zranění.

Uzavřený úsek na Polsko pro kamiony

Pro nákladní vozidla nad 3,5 tuny se z preventivních důvodů uzavře v sobotu v poledne osmnáctikilometrový úsek silnice z Tanvaldu na Harrachov. Nynější omezení je kvůli předpovědi sněžení platné prozatím do nedělního poledne. V závislosti na vývoji počasí se může termín uzavírky změnit.

Doporučená alternativní trasa pro nákladní vozy je přes hraniční přechod Hrádek nad Nisou na silnici I/35. „Apelujeme na řidiče nákladních vozidel, aby v době uzavírky využili alternativní trasu a nepokoušeli se projet uzavřeným úsekem,“ uvedl Ondřej Svoboda ze společnosti Silnice LK, která má silnice v Libereckém kraji na starosti.

V posledních letech se úsek uzavírá pro nákladní dopravu s výjimkou autobusů při každém silnějším sněžení. K zablokování silnice stačí jediný uvázlý kamion.

Jinak jsou silnice v Ústeckém a Libereckém kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Ráno ovšem policisté řešili srážku dvou osoobních aut v obci Josefův Důl v okrese Jablonec nad Nisou. Nehoda se obešla bez zranění. Na dálnici D8 na Ústecku si pak musí dát řidiči pozor na mlhu.

V Krkonoších sněží a námraza hrozí na Cínovci v Krušných horách, kde leží na silnicích ujetý a v nižších polohách rozbředlý sníh. Při cestě do hor doporučují policisté zimní výbavu. A to nejen řidičům. V Krkonoších od soboty opět platí druhý lavinový stupeň z pětidílné stupnice. Horská služba kvůli silnému větru a sněžení nedoporučuje hřebenové túry.

Na Středočeských silnicích je místy rozbředlý sníh, a to i na hlavních tazích. Řidiči by měli být opatrní hlavně na silnicích první třídy na Mladoboleslavsku, Berounsku, Příbramsku a Benešovsku, kde je na silnicích nižších tříd vrstva nového sněhu. Na Rakovnicku varují silničáři před možností námrazy, a to i na dálnici D6. Dohlednost je snížená, jelikož v některých částech regionu se objevují sněhové přeháňky.

Ve vyšších nadmořských výškách v Pardubickém kraji zůstává na silnicích místy sníh a lokálně mohou tamní komunikace namrzat. Dopravu komplikuje silný vítr. V okolí Hlinska, Lanškrouna a Poličky se místy tvoří sněhové jazyky, uvedli v ranním hlášení silničáři. Podle meteorologů kvůli silnému větru hrozí během dne sněhové jazyky už od středních poloh, na horách místy i závěje.

Se zvýšenou opatrností jsou sjízdné i silnice na území Královéhradeckého kraje. Ve vyšších nadmořských výškách na Trutnovsku, Náchodsku a Rychnovsku zůstává na některých vozovkách vrstva sněhu. Řidiči by měli být zvlášť opatrní ve vyšších oblastech Orlických hor, kde je místy namrzlá vrstva ujetého sněhu, částečně krytá posypem.

Po nočním sněžení je většina silnic na jihu Moravy mokrá po chemickém posypu, na Blanensku se tvoří sněhová kaše, na Brněnsku a Vyškovsku jsou na menších silnicích zbytky rozbředlého sněhu. „Zejména v kopcovitých terénech ve výše položených částech města Brna upozorňujeme řidiče na nutnost opatrné jízdy, neboť zde může hrozit namrzání vozovek a tvorba náledí,“ uvedl provozní ředitel Brněnských komunikací Jan Klištinec.