Část Česka zasype sníh. Meteorologové varují před sněhovými jazyky

  12:15aktualizováno  12:15
Do části České republiky se vrátí sněhová pokrývka. V sobotu večer meteorologové počítají s napadnutím až 10 centimetrů sněhu, výstraha platí na severní a střední Moravě, ve Slezsku a na jihu Čech. Hrozí také sněhové jazyky.
Pracovnice technických služeb ve Zbýšově u Brna sype sůl na chodník (30....

Pracovnice technických služeb ve Zbýšově u Brna sype sůl na chodník (30. prosince 2025). | foto: ČTK

Předpověď množství nového sněhu, který napadne za 24 hodin od sobotního do...
Mapa s předpovědí slunečního svitu na neděli 15. února 2026.
Sypací vůz ve Zbýšově u Brna (30. prosince 2025).
Autobus jede po zasněžené silnici ve Zbýšově u Brna (30. prosince 2025).
8 fotografií

O aktuálním stavu informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který vydal výstrahu. Sněžit během soboty začne na většině území Česka, srážky zpočátku mohou být i smíšené nebo dešťové.

„Sníh bude nejdříve odtávat, později odpoledne a večer se bude postupně ochlazovat a začne se vytvářet souvislá sněhová pokrývka,“ uvedla Petra Sýkorová z ČHMÚ. Na severovýchodě může ojediněle přibýt až 15 centimetrů

V neděli ráno a dopoledne bude sněžení slábnout. Původní výstraha z pátku varovala před vydatnějším sněžením v pásu od Českomoravské vrchoviny po Jeseníky a Slezsko a nezahrnovala jihočeskou část Šumavy s jejím podhůřím.

„Vzhledem k mírnému, přechodně až čerstvému severnímu větru se budou během noci na neděli až do neděle odpoledne, kdy vítr zeslábne, tvořit sněhové jazyky, a to zejména na východě a severovýchodě republiky,“ doplnila Sýkorová. Jinde se podle ní sněhové jazyky objeví jen ojediněle.

Meteorologové v souvislosti se sněžením varují před komplikacemi v dopravě, řidičům doporučují sledovat dopravní zpravodajství a jezdit obezřetně. Problémy by mohly vzniknout v zásobování, opatrní by měli být i chodci. Na horách meteorologové radí dodržovat pokyny Horské služby, řidičům nezapomenout na zimní výbavu.

