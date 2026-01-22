Ve čtvrtek bude jasno, na východě polojasno až oblačno a zejména v jihozápadní polovině území zataženo s nízkou oblačností, která se bude do večera pozvolna rozšiřovat na většinu území. Výjimečně se objeví mrznoucí mlhy. Nejvyšší teploty budou -3 až +2 °C, v jihozápadní polovině území většinou kolem -6 °C, v 1 000 m na horách pak kolem -5 °C a na Šumavě až +2 °C. Slabý proměnlivý, na Českomoravské vrchovině povane mírný jihovýchodní vítr 2 až 5 m/s.
V noci na pátek bude zataženo s nízkou oblačností, jen ojediněle bude jasno až polojasno, zejména na horách. Ojediněle se objeví také mrznoucí mlhy. Na Moravě a ve Slezsku může lokálně slabě sněžit. Nejnižší teploty budou -3 až -8 °C, v jihozápadní polovině Čech většinou kolem -10 °C. Povane slabý proměnlivý vítr do 3 m/s, na Českomoravské vrchovině bude místy mírný jihovýchodní vítr 2 až 5 m/s.
V pátek přes den bude zataženo až oblačno, ojediněle také mrznoucí mlhy a jen výjimečně zmenšená oblačnost, zejména na horách. Může také slabě sněžit nebo přijde mrholení, s větší pravděpodobností na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty budou -3 až +2 °C, v západní polovině Čech kolem -5 °C. Povane slabý proměnlivý, místy, zejména na Českomoravské vrchovině pak mírný jihovýchodní vítr 2 až 5 m/s.
V sobotu meteorologové předpokládají zataženo až oblačno, ojediněle i polojasno. Mohou se objevit i mrznoucí mlhy. Výjimečně se objeví i sníh, hlavně na Moravě a ve Slezsku večer. Ojediněle přijdou i mrznoucí mlhy. Nejnižší noční teploty budou 0 až -5 °C, v západní polovině Čech kolem -8 °C. Nejvyšší denní teploty budou -1 až +4 °C. Povane slabý proměnlivý, nebo jihovýchodní vítr do 4 m/s.
V neděli meteorologové očekávají zataženo až oblačno, ojediněle přijdou i mrznoucí mlhy. Odpoledne a večer přijde sněžení nebo déšť se sněhem převážně v jižní polovině území. Na Moravě a ve Slezsku pod 700 m přijdou srážky, které budou výjimečně i mrznoucí. Nejnižší noční teploty budou 0 až -8 °C, nejvyšší denní teploty pak -2 až +3 °C. Povane slabý proměnlivý, místy mírný severovýchodní vítr 2 až 6 m/s.
V pondělí meteorologové čekají převážně zataženo, na většině území také sněžení a ve východní polovině území pod 700 m i déšť se sněhem nebo déšť. Odpoledne a večer bude srážek ubývat. Nejnižší noční teploty budou +2 až -3 °C, nejvyšší denní teploty -2 až +2 °C. Povane slabý, místy mírný vítr ze severních směrů 2 až 6 m/s.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka:
Bude zataženo až oblačno, přechodně i zmenšená oblačnost. Místy se objeví občasné sněžení, v závěru období v nižších polohách i déšť se sněhem nebo déšť. Nejnižší noční teploty budou -2 až -7 °C, při zmenšené oblačnosti a sněhové pokrývce kolem -9 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou -4 až +1 °C, postupně -1 až +4 °C.