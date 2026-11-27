„Aktuálně ráno řešíme několik událostí v dopravě napříč krajem. Na dálnici stojí několik kamionů, které parkují mimo parkoviště a tvoří překážku v silničním provozu,“ informovala mluvčí vysočanské policie Dana Čírtková.
Někteří podle ni nemohou vyjet z parkoviště. „U Bystřice nad Pernštejnem mají problémy kamiony vyjet stoupání. Komplikace nám hlásí řidiči i ze silnice I/38 z obce Lažínky,“ upřesnila. Od čtvrtečních 18:00 do pátečního rána policie v regionu řešila 45 nehod. Na silnicích leží ujetý sníh, někde je po solení rozbředlý. Teploty v noci klesaly k minus pěti stupňům Celsia.
V pátek podle předpovědi meteorologů na Vysočině napadnou nejvýše dva centimetry sněhu. Teploty budou mezi nulou a třemi stupni Celsia. Většinou bude zataženo, večer se může oblačnost protrhat.
Na Vysočině začalo výrazně sněžit ve čtvrtek odpoledne. Staly se desítky nehod. Problémy byly na silnicích nižších tříd i na dálnici D1, kterou na čas zablokovaly kamiony neschopné další jízdy. Na špatně sjízdných silnicích do příkopu spadlo i několik autobusů.
U obce Hladov uvízl autobus, ve kterém se 60 dětí vracelo z výletu domů. Veřejná autobusová doprava se v podvečer na Vysočině téměř zastavila, spoje měly buď velké zpoždění, nebo nevyjely vůbec. Podle informací Kraje Vysočina se zpožďují i některé dnešní ranní spoje.
V Jihočeském kraji teploty klesnou ještě níž a nepřesáhnou hranici nula stupňů. Ráno se pohybují od minus tří do minus pěti stupňů. Na některých vozovkách může stále ležet rozbředlý sníh. Silnice jsou sjízdné s opatrností, ale situace je výrazně lepší než ve čtvrtek, kdy se ráno nejprve tvořilo náledí a odpoledne sněžilo, popsal dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Jan Boško.
„Jedná se o pravidelnou údržbu, kdy z vozovek odstraňujeme roztátý sníh,“ uvedl. Dodal, že v terénu je nyní několik desítek vozů. Podle předpovědi meteorologů bude dnes zataženo s občasným sněžením. Na severovýchodě kraje se pak někde může objevit mrznoucí mrholení.
Kolona kamionů na dálnici D3 na Českokrumlovsku u hranic s Rakouskem se pak rozjela dnes ráno. Oznámilo to Národní dopravní informační centrum Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Rakouská policie předtím od čtvrtečního večera v Dolním Dvořišti nevpouštěla na rakouské území kamiony bez řetězů kvůli sněžení.
„Opatření na hraničním přechodu bylo pravděpodobně ukončeno. Kolona kamionů se pomalu rozjíždí,“ sdělilo centrum dnes před 06:30.
Ve čtvrtek ŘSD informovalo po 22:00, že na hraničním přechodu Dolní Dvořiště se směrem do Rakouska tvoří dlouhá kolona, protože rakouští policisté nepouští dál kamiony bez nasazených řetězů.
V Olomouckém kraji od čtvrtečního odpoledne napadlo místy přes deset centimetrů sněhu, všechny silnice jsou však v pátek ráno se zvýšenou opatrností sjízdné.
„Sněžilo celou noc a tady v Jeseníku napadlo do deseti centimetrů sněhu, ve vyšších polohách o něco více. V terénu máme všechnu techniku, žádné komplikace v dopravě hlášeny zatím nejsou,“ řekl dispečer jesenické správy silnic. Na hlavních silničních tazích i chemicky ošetřovaných silnicích druhé a třetí třídy leží rozbředlý sníh, na méně frekventovaných silnicích je vrstva ujetého sněhu s posypem. Sjízdná je i silnice přes Červenohorské sedlo, která spojuje horské okresy Šumperk a Jeseník.
Dispečer Dopravního podniku města Olomouce sdělil, že všechny autobusové a tramvajové linky ráno jezdí podle jízdního řádu.
Situace v Jihomoravském kraji
Také v Jihomoravském kraji je po předchozím vydatném sněžení kvůli rozbředlému sněhu většina silnic sjízdná jen se zvýšenou opatrností. Dálnice jsou na většině úseků sjízdné bez omezení. Pro nákladní vozy těžší než 12 tun je kvůli sněhu stále uzavřená silnice na Vyškovsku mezi Podomím a Drnovicemi.
Sněžit na jihu Moravy začalo ve čtvrtek dopoledne, dopravu vydatnější sněžení komplikovalo především později odpoledne a večer. Spoje MHD v Brně jezdily s různě velkým zpožděním a některá místa nešlo kvůli zasněženým ulicím či dopravním nehodám obsloužit. Nejezdila ani řada krajských autobusových spojů, ať v celé trase, nebo v její části. Kolem 18:00 policie evidovala okolo 100 nehod a hlášení kvůli počasí.
Dnes ráno se teploty pohybují od minus pěti do plus jednoho stupně Celsia, místy ještě sněží.